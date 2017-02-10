Интернет СМИ в Абхазии должны регистрироваться в Минюсте

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал во втором и третьем окончательном чтении за изменения в законе "О средствах массовой информации" на заседании 10 февраля.

Согласно принятым изменениям, все новые интернет-ресурсы обязательно должны пройти регистрацию в Министерстве юстиции Абхазии.

"В последнее время появилось очень много интернет-ресурсов, которые никак не регулируются нашими органами власти. Предлагаем зарегистрировать все интернет-ресурсы, которые появляются или уже появились. Они должны получить соответствующее свидетельство и таким образом начинать свою деятельность", — сказал депутат Парламента Левон Галустян.

Законопроект очень важен, по мнению парламентария, так как в случае если интернет-ресурсы будут нарушать законы Абхазии, то каждый гражданин, организация или какое-либо учреждение смогут обратиться в компетентные органы для защиты чести и достоинства, считает парламентарий.

"Сейчас такой возможности нет, потому что мы не знаем выходных данных, не знаем, где эти редакции располагаются, кто учредители и шеф-редакторы, и так далее. В Минюст эти документы должны быть поданы, и население уже будет знать, кому предъявлять вопросы, если они будут возникать. Мы периодически сталкиваемся с валом негативной информации, которая напрямую касается наших граждан", — сказал Галустян.

Министерство юстиции наделяется полномочиями по ограничению доступа к продукции массовой информации, которая будет распространена в сети интернет, сказал депутат.

"Если в течение календарного года то или иное сетевое издание нарушит предъявленные законом требования, то Министерство юстиции имеет право обратиться к соответствующим провайдерам и операторам, которые должны принять решение об ограничении данного ресурса и его вещания на территории Абхазии", — сказал Галустян.

По словам депутата, закон, принятый в 2004 году, не мог регламентировать все сферы деятельности средств массовой информации, в частности, интернет-ресурсов.



