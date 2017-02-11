"Удар поставлен": абхазский боксер примет участие в рейтинговом бою

О том, как молодой боксер ездил каждый день из Очамчыры на тренировки, и какие у него фирменные комбинации для сокрушительного удара, корреспонденту Sputnik рассказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии тренер Батала Чежия Алик Карди оглы.

Sputnik, Рада Ажиба.

В Краснодаре 12 февраля состоятся рейтинговые бои по профессиональному боксу. Турнир проводит Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В программе запланировано девять боев. Абхазию представит неоднократный чемпион Абхазии, чемпион Москвы и чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу Батал Чежия.

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"Батал ко мне пришел в 2011 году, когда ему было четырнадцать лет. Батал — перспективный парень, он вклинился в тренировочный процесс с первого дня. Вы представляете, он в неделю три раза приезжал из села Моква Очамчырского района на тренировки. Я сразу увидел, что у мальчика будет большое будущее, так как целеустремленность — залог успеха", — сказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии, тренер Батала Чежия Алик Карди оглы.

По словам тренера, Батал прошел очень долгий путь. Когда Батал стал показывать хорошие результаты, его определили в клуб ЦСКА. Сейчас он изъявил желание боксировать на профессиональном ринге, добавил он.

"Все эти годы Батал занимался любительским боксом. Буквально в конце 2016 года я решил, что он уже дорос до того, чтобы участвовать в профессиональных боях. Мы готовили Батала, как и Саида Смыр, к турниру "Бои без компромиссов", которые проходили в Пятигорске. Но у Батала была травма руки, и он не смог поехать", — вспомнил с огорчением тренер.

© Фото: Алик Карди Оглы Боксеры из Сухума стали призерами первенства Краснодарского края

Батал сейчас восстановился, говорит Алик Карди оглы, и упорно готовится к боксерскому шоу в Краснодаре.

"Мы сейчас готовимся, к боксерскому шоу в Краснодаре. Будет девять боев, мы в эту девятку входим. Это будет дебютный бой Батала, который войдет в послужной список его спортивной карьеры. У Батала несколько фирменных комбинаций, где он себя чувствует хорошо. Он хорошо бьет в печень правым боковым — хуком. Физически очень крепкий. Он выступает в весовой категории до 79 килограммов - спортсмены в полутяжелой категории", — отметил тренер.

Сам спортсмен намерен показать хороший бой и победить соперника.

"Я очень люблю бокс и поэтому ездил из деревни почти каждый день на тренировки. Вы знаете, я своей любовью к боксу и отца заразил, так что он безотказно возил меня на тренировки. Первый мой бой был на чемпионате города Сухум, правда, не помню своего соперника", — поделился воспоминаниями Батал Чежия.

Молодой боксер признался, что делает акцент на технику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Саида Смыр на боксерском шоу "Без компромиссов" поддержали трибуны

"Я делаю акцент на технику, уделяю особое внимание отработке комбинаций и тактических установок. У меня удар поставлен, а если удар поставлен правильно, то сам по себе он будет жесткий и тяжелый", — сказал Чежия.

Финансовую поддержку поездки абхазского спортсмена на турнир оказала Ассоциация предпринимателей Абхазии.

В городе Краснодар 12 февраля состоятся рейтинговые бои по профессиональному боксу. Турнир проводит Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Победитель получит шанс выступить на шоу профессионального бокса перед стартом главного боя — реванша Кудряшова и Дурадоле, назначенном на 13 мая. Побороться за него смогут представители стран СНГ и России. В рейтинговом бою Абхазию представляет воспитанник сухумской школы бокса Батал Чежия.