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Увеличение скорости рук и ударов: абхазский боксер готовится к турниру

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Темы:
Спортивная Абхазия (77)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Абхазский боксер Батал Чежия примет участие в рейтинговом бою по профессиональному боксу, который состоится 12 февраля в Краснодаре.

По словам тренера Алика Карди оглы, Батал Чежия прошел долгий путь в спорте с 2011 года. Когда он стал показывать хорошие результаты, его определили в клуб ЦСКА. Сейчас Батал изъявил желание боксировать на профессиональном ринге.

"Я делаю акцент на технику, уделяю особое внимание отработке комбинаций и тактических установок. У меня удар поставлен, а если удар поставлен правильно, то сам по себе он будет жесткий и тяжелый", — сказал Чежия.

В городе Краснодар 12 февраля состоятся рейтинговые бои по профессиональному боксу. Турнир проводит Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Победитель  получит шанс выступить на шоу профессионального бокса перед стартом главного боя — реванша Кудряшова и Дурадоле, назначенном на 13 мая. Побороться за него смогут представители стран СНГ и России. В рейтинговом бою Абхазию представляет воспитанник сухумской школы бокса Батал Чежия.

Финансовую поддержку поездки абхазского спортсмена на турнир оказала Ассоциация предпринимателей Абхазии.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Спортивная Абхазия (77)

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