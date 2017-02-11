Увеличение скорости рук и ударов: абхазский боксер готовится к турниру

По словам тренера Алика Карди оглы, Батал Чежия прошел долгий путь в спорте с 2011 года. Когда он стал показывать хорошие результаты, его определили в клуб ЦСКА. Сейчас Батал изъявил желание боксировать на профессиональном ринге.

"Я делаю акцент на технику, уделяю особое внимание отработке комбинаций и тактических установок. У меня удар поставлен, а если удар поставлен правильно, то сам по себе он будет жесткий и тяжелый", — сказал Чежия.

В городе Краснодар 12 февраля состоятся рейтинговые бои по профессиональному боксу. Турнир проводит Федерация профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Победитель получит шанс выступить на шоу профессионального бокса перед стартом главного боя — реванша Кудряшова и Дурадоле, назначенном на 13 мая. Побороться за него смогут представители стран СНГ и России. В рейтинговом бою Абхазию представляет воспитанник сухумской школы бокса Батал Чежия.

Финансовую поддержку поездки абхазского спортсмена на турнир оказала Ассоциация предпринимателей Абхазии.

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