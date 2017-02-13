Война, вернувшая родину: история сирийского солдата Гечба

Sputnik, Бадри Есиава.

По призыву совести

23-летний Аслан Гечба родился и вырос в сирийском Дамаске. В стране уже больше пяти лет идет кровопролитная и жестокая война. Когда она началась, ему было 18 лет. По воспоминаниям Аслана, изначально боевые действия шли на границах арабской республики, и тогда мало кто верил, что война доберется до центральной части страны, громко постучится в двери и отнимет самое дорогое – жизнь и родину.

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"Поначалу все это мы видели только по телевизору, но вскоре столкновения и террористические атаки стали происходить в окрестностях Дамаска, куда начали приезжать люди из других районов страны и устраивать беспорядки. Сейчас они называют себя оппозиционерами, но на самом деле, их цель была в разжигании конфликта", — рассказал Гечба.

С приближением войны родители Аслана решили уехать в Абхазию вместе с первой группой репатриантов в 2012 году, которых тепло приняли и разместили в разных районах республики.

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Первое время репатрианты жили на территории туристической базы "Айтар" в Сухуме, позже их переселили в село Дранда. Все, что происходило в Сирии, они узнавали из СМИ и сопереживали тем, кто стал заложником военных событий. Мысль о том, что на родине ежедневно от рук террористов погибают тысячи людей, не давала покоя Аслану, и в ноябре 2014 года вместе с несколькими товарищами он решил вернуться в Сирию, чтобы вступить в ряды сирийской правительственной армии.

"В Дамаске оставалась моя бабушка, и до вступления в армию я некоторое время провел у нее. Затем меня взяли, и до того, как попасть в штаб, в течение двух месяцев я проходил военную подготовку, чтобы стать гранатометчиком", — вспомнил Гечба.

Спустя семь месяцев службы на пропускном пункте близ Дамаска Аслана направили в провинцию Эль-Кунейтра, на границе с которой было большое скопление боевиков террористической организации Джебхат-ан-Нусра.

Последняя пуля для себя

В Эль-Кунейтра Аслана определили в зенитные войска. Гечба видел, что боевиков становилось все больше, но в них не было смелости, так как они воевали не за свою родину, а из корысти.

Самый сложный для него бой, по словам Гечба, произошел в селе Джиббат Аль-Хашаб, в котором один из холмов заняли террористы. В попытках отбить стратегически важную высоту отряд сирийской армии зашел глубоко в тыл, но силы оказались не равны, и им пришлось отступать. В кромешной тьме, под пулями они ползком пытались вернуться на прежние позиции.

"Я кричал своим товарищам, чтобы они не поднимали голову, но противник к этому времени уже перешел в контратаку и стал быстро к нам приближаться. Один из лежавших рядом со мной солдат приподнялся, чтобы посмотреть на каком расстоянии враг, и в этом момент пуля попала ему прямо в лоб", — сказал Гечба.

Эта страшная картина часто всплывает в его воспоминаниях. Оставлять погибшего на поле боя было нельзя. Они дотащили его до своих позиций, откуда солдаты сирийской армии шквальным огнем попытались остановить наступление группировок. Врагов ненадолго остановили две зенитные установки.

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Ночь была долгой, были десятки убитых и раненых. К утру из штаба поступила информация о второй волне атаки, но зенитные установки, на которые возлагалась огромная надежда, уже были переброшены в другую точку.

Джиббат Аль-Хашаб – скалистая местность, и это усложняло подход к ней тяжелой военной техники. Офицеры успокаивали солдат и подбадривали тем, что совсем скоро прибудет помощь, надо только продержаться.

"У каждого из нас было примерно по 400 патронов, которые, как вы понимаете, быстро расходовались. После двух часов боя у меня и многих других осталось всего по пять, а то и меньше патронов. Мы решили, что если противник подойдет к нам вплотную, то не сдадимся живыми, и приберегли на этот случай по одной последней пуле", — рассказал Гечба.

Спасительный момент

По рации передавались сообщения о том, что скоро прибудет подкрепление, но вера в это угасала с каждой минутой. Боевики подходили все ближе, а выстрелы в их сторону становилось все реже. Обороняющиеся солдаты сирийской армии стали прощаться друг с другом, обнимались и успокаивали себя мыслями о скорой встрече в лучшем мире.

В этот момент, признался Аслан, его стали посещать воспоминания о мирной жизни, о своей семье и друзьях. В своих мечтах он снова вернулся в Абхазию, где его ждали родители, брат, сестра и люди, с которыми он успел породниться за пару лет.

Уже когда он смирился со своей печальной участью, его грезы прервали звуки автомобилей. Подъехали несколько пикапов с установленными на них зенитками, что вызвало бурю эмоций и ободрило обороняющихся.

"Когда мы увидели эти автомобили, то уже не жалели патроны и открыли плотный огонь. К этому моменту боевики подошли слишком близко к нам и далеко отошли от своих позиций. Минометы, пулеметы и другие орудия уже не могли обеспечить им прикрытие. Атака была отбита", — с нескрываемой радостью вспомнил этот момент Гечба.

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Война для Аслана Гечба закончилась в январе 2017 года, когда боевики начали покидать свои позиции в южной части Сирии, так как были перекрыты пути доставки оружия и боеприпасов.

По мнению репатрианта, ход войны в Сирии переломила российская авиация, авиаудары которой ослабили террористов и способствовали продвижению сирийской армии.

Аслан оценивает работу российской авиации, которую не раз наблюдал своими глазами, эффективной, и без нее, утверждает он, конфликт затянулся бы еще дольше. Противоположное мнение Гечба высказал о "поддержке" коалиции западных стран, которые в большей степени бомбили правительственную армию, нежели ИГИЛ или другие террористические группировки.

На освобожденных территориях начала восстанавливаться привычная жизнь. Люди возвращаются в свои дома, открываются пекарни, магазины и школы, но инфраструктура сильно разрушена.

Аслан уверен, что война в Сирии была раздута искусственно, извне, с целью смены режима Башара Асада и установления контроля над ресурсами, которыми обладает сирийская земля.

Прогнозировать то, когда закончится война в Сирии, Аслан не стал, но предположил, что после освобождения Алеппо от террористов до окончательной победы над врагом останется еще около полутора лет.

Возвращение к жизни

С войны Аслан Гечба вернулся к своей семье в Абхазию в начале февраля 2017 года. Здесь, с тревогой в сердце его ждали отец Зеиад, мать Эльвира Маршан, 19-летний брат Анзор и 12-летняя сестра Симаза.

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Аслан знал о своей исторической родине только по рассказам дедушки, которому в 1980-х годах удалось посетить Абхазию и лично убедиться в том, что красота родной Абхазии не была преувеличена в воспоминаниях предков.

Прадед Аслана покинул Абхазию в середине XIX века. Долгий и опасный путь из Гагры лежал через Турцию, откуда часть представителей фамилии Гечба направилась в Иорданию, другая – в Сирию. Эти страны стали для абхазов новой родиной, но историческая — не была забыта.

"Я всегда мечтал хоть один раз увидеть Абхазию своими глазами, понять ее культуру, традиции, посетить места, где жили мои предки. Сирия – это та страна, где я родился, я ее тоже считаю своей родиной, но там моя миссия завершена. Я вернул ей свой долг и решил навсегда остаться в Абхазии", — подчеркнул Аслан.

По мнению Гечба, война в Сирии отняла у него дом, но вернула родину, где он планирует получить высшее образование, начать военную карьеру и сделать все, чтобы Абхазия жила лучше.