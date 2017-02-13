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Репатриант Гечба рассказал о самом тяжелом для него бое в Сирии

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Темы:
Репатриация: проблемы и перспективы (74)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Больше двух лет репатриант из Сирии Аслан Гечба защищал от террористов Сирию, страну, где он родился и вырос. Сейчас он уже в Абхазии и рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава свою историю войны.

Самый сложный бой для Аслана Гечба произошел в селе Джиббат Аль-Хашаб, в котором один из холмов заняли террористы. В попытках отбить стратегически важную высоту отряд сирийской армии зашел глубоко в тыл, но силы оказались не равны, и им пришлось отступать. В кромешной тьме, под пулями они ползком пытались вернуться на прежние позиции. 

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"Я кричал своим товарищам, чтобы они не поднимали голову, но противник к этому времени уже перешел в контратаку и стал быстро к нам приближаться. Один из лежавших рядом со мной солдат приподнялся, чтобы посмотреть на каком расстоянии враг, и в этом момент пуля попала ему прямо в лоб", — сказал Гечба. 

Эта страшная картина часто всплывает в его воспоминаниях. Оставлять погибшего на поле боя было нельзя. Они дотащили его до своих позиций, откуда солдаты сирийской армии шквальным огнем попытались остановить наступление группировок.

Темы:
Репатриация: проблемы и перспективы (74)
Теги:
Абхазия

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