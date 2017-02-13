Свой "Гарри Поттер" может появиться в Абхазии

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Суть конкурса – привлечь к проекту непрофессиональных литераторов, которые создадут книгу, интересную детям, жанр не ограничен, может, в Абхазии даже свой "Гарри Поттер" появится, заявил Sputnik специалист по образованию детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рустам Аншба.

Видео смотрите здесь>>

Конкурс "Алашарбага" проводит детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Минобразования Абхазии и журналом "Алашара". Это часть программы ООН по развитию абхазского языка и многоязычного образования.

"В рамках этой программы уже был проведен круглый стол в Сухуме по развитию малых языков с привлечением экспертов из Страны Басков, Уэльса и Австралии, которые поделились своим международным опытом в этой области, — рассказал Рустам Аншба. — Также была поездка абхазских экспертов в Сингапур и Малайзию, где наши специалисты могли ознакомиться с моделями образования и развития национальных языков, существующими в этих странах".

По словам участников пресс-конференции, конкурс будет проводиться с 13 февраля по 15 марта 2017 года. Свои произведения авторы могут принести в редакцию журнала "Алашара", районные отделы образования или отправить по электронной почте.

Сотрудник журнала "Алашара" Дмитрий Габелия рассказал, что жанр произведений не важен, ограничен лишь объем – не более пятнадцати страниц. Это могут быть рассказы или сказки, написанные на абхазском, русском или других языках. Если произведение будет оценено жюри, его переведут на абхазский язык и включат в книгу.

Отбор рассказов будет производиться Министерством образования Абхазии и редакцией журнала "Алашара".

"Информация о конкурсе пройдет по телевидению, в интернете под него будет создана страница, кроме того, планируется публиковать новости о конкурсе на сайте Минобразования, возможно, появятся билборды в городе", — рассказала замминистра образования Абхазии Медея Ченеглия.

Иллюстрированный сборник лучших рассказов будет распространяться бесплатно по библиотекам и школам и рекомендован для внеклассного чтения школьникам 3-7 классов. Каким тиражом он выйдет, пока не решено, но организаторы предполагают пока пять тысяч экземпляров.



