Жанр не важен: представитель ООН рассказал о конкурсе в Абхазии

Конкурс будет проводиться с 13 февраля по 15 марта 2017 года. Свои произведения авторы могут принести в редакцию журнала "Алашара", районные отделы образования или отправить по электронной почте.

Жанр произведений не важен, ограничен лишь объем – не более пятнадцати страниц. Это могут быть рассказы или сказки, написанные на абхазском, русском или других языках. Если произведение будет оценено жюри, его переведут на абхазский язык и включат в книгу.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Отбор рассказов будет производиться Министерством образования Абхазии и редакцией журнала "Алашара".

Иллюстрированный сборник лучших рассказов будет распространяться бесплатно по библиотекам и школам и рекомендован для внеклассного чтения школьникам 3-7 классов. Каким тиражом он выйдет, пока не решено, но организаторы предполагают пока пять тысяч экземпляров.