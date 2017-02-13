Хварцкия о летнем наводнении: заявления по-прежнему принимаются

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Заявления на выдачу компенсации от граждан, пострадавших в результате наводнения в августе 2016 года по-прежнему принимаются, об этом в интервью Sputnik рассказала замначальника Жилуправления Сухума Эмма Хварцкия.

"Многие люди не надеялись, что будут производиться выплаты за нанесенный стихией ущерб, и поэтому вовремя не подали заявления. Поэтому заявления поступают и сегодня. Я, как член соответствующей комиссии, принимаю заявления, чтобы потом их рассмотрели все члены комиссии и приняли решение", — сказала Хварцкия.

По словам замначальника Жилуправления столицы, принятые заявления тщательно рассматривают, проводят непосредственно осмотр самих домовладений, пострадавших от стихии.

"Выплаты пострадавшим от стихии производятся с ноября 2016 года, уже выплачено около 60 миллионов рублей, осталось, по приблизительным данным, 12-15 миллионов рублей", — сообщила Хварцкия.

Компенсации пострадавшим во время стихии в Сухуме выплачиваются из резервного фонда президента Абхазии. Размер выплат регулируется по каждому случаю отдельно, исходя из нанесенного стихией ущерба.

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В ночь с 3 на 4 августа 2016 года мощный ливень и ураганный ветер обрушились на Сухум.

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