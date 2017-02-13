Хварцкия: пострадавшим в августе от стихии выплачено 60 млн рублей

"Выплаты пострадавшим от стихии производятся с ноября 2016 года, уже выплачено около 60 миллионов рублей, осталось, по приблизительным данным, 12-15 миллионов рублей", — сообщила Хварцкия.

Компенсации пострадавшим во время стихии в Сухуме выплачиваются из резервного фонда президента Абхазии.

Размер выплат регулируется по каждому случаю отдельно, исходя из нанесенного стихией ущерба.

В ночь с 3 на 4 августа 2016 года Сухум оказался во власти стихии. Мощный ливень и ураганный ветер практически парализовали автотранспортное движение. Дороги на многих участках были подтоплены, где-то вовсе размыты, электро- и водоснабжение было нарушено, с корнями вырваны огромные деревья, с домов срывало крыши, в воде оказались автомобили и дома. Подобные стихии, но уже меньшего масштаба были в столице еще несколько раз. Из-за стихии многие жители лишились бытового имущества.



