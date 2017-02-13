14:37 13 Февраля 2017
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Эмма Хварцкия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хварцкия: пострадавшим в августе от стихии выплачено 60 млн рублей

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Темы:
Ливневый дождь в Сухуме (25)
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О том, как идет процесс компенсации имущества пострадавшим от стихии в августе 2016 года, рассказала на радио Sputnik Абхазия замначальника Жилуправления столицы Эмма Хварцкия.

"Выплаты пострадавшим от стихии производятся с ноября 2016 года, уже выплачено около 60 миллионов рублей, осталось, по приблизительным данным, 12-15 миллионов рублей", — сообщила Хварцкия. 

Компенсации пострадавшим во время стихии в Сухуме выплачиваются из резервного фонда президента Абхазии.

Размер выплат регулируется по каждому случаю отдельно, исходя из нанесенного стихией ущерба.

В ночь с 3 на 4 августа 2016 года Сухум оказался во власти стихии. Мощный ливень и ураганный ветер практически парализовали автотранспортное движение. Дороги на многих участках были подтоплены, где-то вовсе размыты, электро- и водоснабжение было нарушено, с корнями вырваны огромные деревья, с домов срывало крыши, в воде оказались автомобили и дома. Подобные стихии, но уже меньшего масштаба были в столице еще несколько раз. Из-за стихии многие жители лишились бытового имущества.


Темы:
Ливневый дождь в Сухуме (25)

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