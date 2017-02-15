"Город 312", тюбетейки и халаты: что знают о Кыргызстане в Абхазии

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Амра Амичба. Из опрошенных в Сухуме мало кто знает о Киргизии или о Кыргызстане, как стали называть эту азиатскую страну после распада СССР.

Старшее поколение помнит, что еще лет 30 назад страна была одной из первых среди советских республик по выращиванию хлопка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба КВН, Астана и широкие степи: что знают о Казахстане в Абхазии

"Крестьяне выращивали хлопок и этим содержали свои семьи. Сейчас же эта отрасль в упадке, поэтому многие уезжают из страны на заработки и становятся гастарбайтерами", — отметил пенсионер Михаил Петров.

В представлении абхазов все азиатские страны похожи друг на друга, отличие в том, что, по их мнению, в Кыргызстане все американизировано.

"Для нас все азиатские страны как одно, несмотря на то, что там разное положение, неоднозначное. Но они уже разделились. Вот Киргизия довольно процветает, но это процветание тоже какое-то неоднозначное, там все американизировано, — заметила Ада Квирая.- А первая ассоциация со страной – это, конечно же, Чингиз Айтматов и его удивительные произведения".

Хорошим, трудолюбивым народом назвали киргизов сухумчане.

"Очень коней любят. Кони в жизни киргизов имеют большое значение — и в хозяйстве, и в военном деле. Настоящие мужики", — сказал один из опрошенных.

Молодежь по урокам истории помнит, что Киргизия входила в разные каганаты – политические объединения.

"Ассоциация с войлочными шапками киргизскими и что это азиаты, немножко узкоглазые, очень красивые. Мне, например, очень нравятся узкоглазые люди. Мне кажется, что это придает некую загадочность облику. Я помню, что мы в школе учили и стишки киргизские, мы ничего не понимали, но было интересно, язык другой", — сказала Манана Кокоскир.

Красивая природа, свежие фрукты, абрикосы, арбузы, халаты и тюбетейки — вот первое, что произносили в Абхазии при упоминании Кыргызстана.

Сухумчане знают даже телефонный код столицы Кыргызстана – Бишкека, так как он использован в названии популярной группы "Город 312".



