Чингиз Айтматов, каганат и кони: что знают о Кыргызстане в Абхазии

Из опрошенных в Сухуме мало кто знает о Киргизии или о Кыргызстане, как стали называть эту азиатскую страну после распада СССР.

Хорошим, трудолюбивым народом назвали кыргызстанцев сухумчане.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Старшее поколение помнит, что еще лет 30 назад страна была одной из первых среди советских республик по выращиванию хлопка.

Молодежь по урокам истории знает, что Киргизия входила в разные каганаты – политические объединения.

В представлении абхазов все азиатские страны похожи друг на друга, отличие в том, что, по их мнению, в Кыргызстане все американизировано.

Чингиз Айтматов, красивая природа, свежие фрукты, абрикосы, арбузы, халаты и тюбетейки — вот первое, что произносили в Абхазии при упоминании Кыргызстана.