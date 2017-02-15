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Чингиз Айтматов, каганат и кони: что знают о Кыргызстане в Абхазии

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Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (10)
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(2:25 / 15.66Mb / просмотров видео: 14)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В очередном опросе корреспондент Sputnik выяснила, что в Абхазии мало кто знает о Киргизии или о Кыргызстане, как стали называть эту азиатскую страну после распада СССР.

Из опрошенных в Сухуме мало кто знает о Киргизии или о Кыргызстане, как стали называть эту азиатскую страну после распада СССР.

Хорошим, трудолюбивым народом назвали кыргызстанцев сухумчане. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Старшее поколение помнит, что еще лет 30 назад страна была одной из первых среди советских республик по выращиванию хлопка. 

Молодежь по урокам истории  знает, что Киргизия входила в разные каганаты – политические объединения.

В представлении абхазов все азиатские страны похожи друг на друга, отличие в том, что, по их мнению, в Кыргызстане все американизировано. 

Чингиз Айтматов, красивая природа, свежие фрукты, абрикосы, арбузы, халаты и тюбетейки —  вот первое, что произносили в Абхазии при упоминании Кыргызстана.  

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (10)
Теги:
Абхазия


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