Отменены из-за снегопада занятия в школах Абхазии в четверг

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Занятия в учебных заведениях Абхазии в четверг 16 февраля отменены, сказала корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

"Сегодня с утра занятия были, потому, что было электричество, но сейчас его отключили, мы приняли решение отменить занятия на завтра. Сегодняшние уроки были короткими", — добавила она.

Если снегопад не прекратится, то возможно учеба в образовательных учреждениях будет отменена до понедельника, сообщила Ченгелия.

"Но по прогнозам, в пятницу погода улучшится", — сказала заместитель министра.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

По поручению Президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Из-за аварии на подстанции "Бзыбь" обесточен Сухум. Аварийные бригады "Черноморэнерго" выехали на место для устранения последствий аварий.