"Абхазавтодор": все дороги в республике открыты для проезда

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Проезд через участок центральной трассы "тещин язык" и объездная в Гагре открыты для проезда всех видов автомобилей, сообщил Sputnik генеральный директор "Абхазавтодора" Борис Ачба в четверг 16 февраля.

"Мы сняли ограничение движения на "тещином языке" в селе Эшера, очистили ее до асфальта, и автомобилисты могут спокойно по ней ездить. Объездная в Гагре тоже открыта с утра сегодняшнего дня", — рассказал Борис Ачба.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.