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Снегопад в Абхазии

"Абхазавтодор": все дороги в республике открыты для проезда

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (20)
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"Тещин язык" в селе верхняя Эшера и объездная дорога через Гагру были закрыты из-за снегопада в среду 15 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Проезд через участок центральной трассы "тещин язык" и объездная  в Гагре открыты для проезда всех видов автомобилей, сообщил Sputnik генеральный директор "Абхазавтодора" Борис Ачба в четверг 16 февраля.

"Мы сняли ограничение движения на "тещином языке" в селе Эшера, очистили ее до асфальта, и автомобилисты могут спокойно по ней ездить. Объездная в Гагре тоже открыта с утра сегодняшнего дня", — рассказал Борис Ачба.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Темы:
Снег в Абхазии (20)

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