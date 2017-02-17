Отец вместо "груши": путь в каратэ Симы Харазия

Sputnik, Рада Ажиба.

Отец вместо "груши"

В мир каратэ Шотокан (разновидность каратэ – ред.) Сима пришла в пятилетнем возрасте. Она с гордостью признается, что в мир каратэ ее привел отец. По ее признанию, уже после первых тренировок она поняла, что каратэ — это не махание руками и ногами, а очень красивый вид спорта.

предоставлено Сергеем Демьяновым Абхазские каратисты заняли призовые места на турнире в Тамбове

"Этот вид спорта 15 лет назад выбрали мои родители, а именно, мой отец, который привел меня в этот зал. Многие удивляются, что папа привел меня, девочку, на каратэ, а не своих двух сыновей. Мой сенсей (тренер – ред.) Ахра Абухба, несмотря на то, что я была ребенком, тренировал меня как взрослую состоявшуюся спортсменку. Первые тренировки стали очень загадочными и очень интересными, — рассказывает Сима. — На мой взгляд, каратэ — это особый вид спорта, он формирует стойкость к жизненным проблемам, учит контролировать свой гнев и превращать его из минуса в плюс. Мне он в жизни очень помогает".

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Каратэ воспитывает самые ценные человеческие качества, считает девушка.

"Каратэ развивает чувство ответственности и дисциплины. В любой ситуации я могу мгновенно среагировать, составить за несколько секунд тактику в своей голове. Это как спарринг (тренировочный бой – ред.), нужно быстро просчитать противника. Эта черта вылилась и в повседневную жизнь", — признается она.

Важно начать, потом, втянувшись в процесс, ты начинаешь чувствовать свои силы и верно их рассчитываешь, говорит спортсменка. О своих первых соревнованиях она вспоминает с улыбкой: "Соперницам, кому проигрывала, я в дальнейшем мстила".

"Первые мои соревнования прошли в спортзале абхазского университета. Там я взяла два вторых места. Я очень расстроилась тогда. Через год я с этой же спортсменкой встретилась, и я ей отомстила. Не знаю, сейчас эта девушка занимается каратэ или нет, я с ней больше не встречалась. Самый первый выезд был в Москву в 2008 году. Это первые мои соревнования, где я не взяла никакого места", — вспоминает девушка.

По словам Симы, на соревнования ее провожает вся семья, и особых традиций у них нет.

"Каждые мои соревнования папа мне говорит: "Без первого места я домой не пущу". Но и со вторым пускает. На первых порах папа был моей "грушей", получал от меня по носу. А на братьях я отрабатывала разные приемы", — смеется девушка.

Сила, скорость и гибкость © Фото: http://karate.ru Абхазские каратисты привезли два золота из Парижа

Тренировочный процесс каратэ Шотокан включает в себя три основных вида тренировок, центром, которых неизменно становится "кихон" (основы каратэ – ред.). В первые месяцы большое внимание уделяется развитию силы, гибкости, а также укреплению ударных частей тела. Техника приемов должна быть отработана спортсменом до автоматизма. По словам Симы Харазия, на этом этапе очень важны терпение и старательность. За время тренировок Сима успела изучить множество приемов, и от постоянных боев у девушки нередко остаются синяки.

"Тренировки начинаются с разминки и растяжки, сюда входят самые обычные физкультурные упражнения, но продолжаются они около часа. Второй час занятий посвящается силовым упражнениям и изучению траекторий удара. Сила, скорость и гибкость – главные цели начинающих и опытных каратистов", — поделилась тонкостями техники каратистка.

В зависимости от направления нанесения ударов, рассказывает Сима, приемы делят на прямые, боковые и удары снизу. Выполняются удары по трем горизонталям: верхней — голова, шея; средней — торс до пояса; нижней — тазобедренная кость, ноги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Каратистка Сима Харазия

Разбить нос, поломать руку

На сегодняшний день, несмотря на 20-летний возраст, за плечами у девушки внушительный список побед в самых различных престижных состязаниях. Она неоднократный чемпион Абхазии, а с чемпионата мира привезла серебро и бронзу. Одним из самых важных боев стала встреча с каратисткой из Франции. Соперница была неплохо подготовлена и умело использовала свои преимущества.

"Я никогда не подпускаю противника близко к себе, но в Турции мне разбили нос. На финальном спарринге соперница произвела прямой удар мне прямо в нос, пошла кровь, меня отвели в медпункт, и врачи запретили мне выступать. Можно сказать, что француженке подарили первое место. Мне до сих пор очень обидно", — с огорчением вспоминает свое поражение Сима.

"На татами (ковер для единоборств — ред.) часто разбивают носы, ломают руки. Но, на мой взгляд, все зависит от подготовки участников", — говорит Сима. Каратэ-до шотокан в Абхазии — бесконтактный.

"Я часто получаю различные травмы. Было даже, что я из-за травмы ноги зимой из Москвы приехала в тапочках. И около года не могла ходить на тренировки", — сказала спортсменка.

Черный пояс © Sputnik / Илона Хварцкия Леон Цвижба: законы ринга в бою и в жизни

Каратэ-до шотокан — не олимпийский вид спорта. Все поездки на состязания оплачиваются из собственных средств.

"Когда не хватает финансов, мне помогают мои родственники Гурам и Саид Харазия. Вообще, все мои успехи — заслуга моих родных, и я им очень благодарна. Мне важны их вера и поддержка. На выездах меня поддерживает, конечно же, мой тренер. Он хороший психолог и человек с прекрасным чувством юмора", — признается каратистка.

Чемпионка Сима Харазия — обладательница черного пояса. Цвет пояса указывает на уровень мастерства: белый символизирует неопытность, оранжевый, голубой и желтый пояса обозначают цвета солнца и неба, зеленый – распускающуюся зелень, коричневый – зрелость, а черный – непроницаемую глубину мудрости.

"Получение черного пояса в карате равносильно званию "мастер спорта". После чего каратист начинает свой подъем по ступенькам – данам (японский разряд в боевых искусствах — ред.)", — рассказала чемпионка.

Увлечение спортом, а особенно победы в нем, помогают и в учебе. Лекторы, узнав, что девушка завоевывает первые места на престижных мировых чемпионатах, легко идут ей навстречу.

"Я решила связать свою судьбу со спортом и поступила на физкультурный факультет. Мои тренировки не мешают моей учебе. Если возникают какие-то трудности, то мои педагоги идут мне навстречу", — с благодарностью говорит Сима.

Несмотря на то, что каратэ вырабатывает мужские качества, считает Сима, ей с легкостью удается быть женственной.

"Знакомые и друзья часто говорят: "Со стороны совсем не сказать, что ты каратистка". В каратэ не столько важно, чтобы ты была физически сильной, сколько именно умение применить эту силу и волю духа", — поясняет она.

Фирменный прием – маваши гери © Sputnik. Анжелика Бения Путь Кураскуа: журналистика, каратэ и йога

— Сима, какой у тебя любимый удар?— интересуюсь я, завершая беседу.

— Я люблю удар ногой сбоку, по-японски это звучит как маваши гери. Мощный точечный удар маваши гери в стиле шотокан способен легко сломать тазобедренную кость.

— Если бы ты вернулась снова в тот момент, когда выбирала чем заниматься, какое бы приняла решение?

— Я бы выбрала каратэ. Потому что каратэ выбрало меня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Каратистка Сима Харазия

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