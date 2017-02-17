Низкие, широкие, прочные стойки: советы чемпионки

В мир каратэ Шотокан (разновидность каратэ- ред) Сима пришла в пятилетнем возрасте. Сима с гордостью признается, что в мир каратэ ее привел отец.

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Тренировочный процесс каратэ шотокан включает в себя три основных вида тренировок, центром которых неизменно становится "кихон" (основы каратэ — ред). В первые месяцы занятий большое внимание уделяется развитию силы, гибкости, а также укреплению ударных частей тела. Техника приемов должна быть отработана спортсменом до автоматизма. По словам Симы Харазия, на данном этапе очень важны терпение и старательность. За время тренировок Сима успела изучить множество приемов. По словам Симы Харазия, ее любимый удар — это удар ногой сбоку — маваши гери.



