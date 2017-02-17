20:06 17 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Низкие, широкие, прочные стойки: советы чемпионки

Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (80)
4910

Новости

Все новости
Все новости
(0:46 / 4.82Mb / просмотров видео: 20)
SputnikТомас ,Тхайцук, Рада Ажиба
© Sputnik. Томас ,Тхайцук, Рада Ажиба

В мир каратэ Шотокан (разновидность каратэ - ред) Сима Харазия пришла в пятилетнем возрасте. По ее словам, после первых тренировок она поняла, что каратэ - это не махание руками и ногами, а очень красивый вид спорта.

В мир каратэ Шотокан (разновидность каратэ- ред) Сима пришла в пятилетнем возрасте. Сима с гордостью признается, что в мир каратэ ее привел отец. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Тренировочный процесс каратэ шотокан включает в себя три основных вида тренировок, центром которых неизменно становится "кихон" (основы каратэ — ред). В первые месяцы занятий большое внимание уделяется развитию силы, гибкости, а также укреплению ударных частей тела. Техника приемов должна быть отработана спортсменом до автоматизма. По словам Симы Харазия, на данном этапе очень важны терпение и старательность.  За время тренировок Сима успела изучить множество приемов. По словам Симы Харазия, ее любимый удар — это удар ногой сбоку — маваши гери.


Темы:
Спортивная Абхазия (80)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Ансамбль Александрова выступил в новом составе
Ансамбль Александрова выступил в новом составе впервые после катастрофы Ту-154
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia