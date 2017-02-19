Рабочий выходной в Ботаническом саду

Sputnik, Амра Амичба.

С утра 19 февраля депутаты сухумского городского Собрания и волонтеры собирались у Ботанического сада. Перчатки, лопаты, топоры, секаторы и бензопила - таков арсенал волонтеров, пришедших на уборку обломившихся ветвей деревьев в саду.

Начали с очистки дорожки у центрального входа в Ботанический сад.

"Солнце светит, но до сих пор снег не растаял, если вручную не убрать, долго еще будет он лежать у входа", — сказал один из волонтеров, надевая перчатки и принимаясь за работу.

Тем временем председатель сухумского городского Собрания Константин Пилия заправлял бензопилу. Не выдержала тяжести снега и упала многолетняя чилийская араукария, теперь ее придется распилить.

"Бесценное дерево было. Особой красотой обладало. Их очень мало в Абхазии, и упало. Есть еще экземпляры, но красивейшее дерево было, орнаментальное", — с сожалением сказал директор Института ботаники Эдуард Губаз.

Уборка Ботанического Сада © Sputnik / Томас Тхайцук

Уборка Ботанического Сада © Sputnik / Томас Тхайцук

Уборка Ботанического Сада © Sputnik / Томас Тхайцук

Уборка Ботанического Сада © Sputnik / Томас Тхайцук

Уборка Ботанического Сада © Sputnik / Томас Тхайцук

Уборка Ботанического Сада © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Уборка Ботанического Сада

Депутаты и волонтеры группами разделились по всему саду. Кто-то расчищал дорожки, другие собирали сломанные ветки, девушки из числа волонтеров не могли пройти мимо маленьких растений, заваленных снегом, расчищали и открывали им доступ к солнцу.

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По словам Эдуарда Губаз, пока трактор не может заехать в сад, но, если собрать в большие кучи опавшие ветки, рабочим Зеленого хозяйства проще будет убирать их.

"После сильных снегопадов вся территория Ботанического сада нуждается в очистке, — заметил директор Института ботаники. – Сразу после снегопада сотрудники и волонтеры занимались тем, что отряхивали тяжелый снег с деревьев. Сейчас же необходимо очистить сад от обломившихся веток. Я рад инициативе депутатов городского Собрания, которые собрали людей и благодарен всем, кто пришел нам помочь".

О масштабе нанесенного ущерба свидетельствовали горы веток, которые были собраны по саду в течение двух часов.

"Ботанический сад – это визитная карточка Сухума, никто из гостей столицы не уезжает, не побывав здесь, — отметила депутат сухумского городского Собрания Инна Кварчия. – Когда председатель Собрания Константин Пилия озвучил свою идею, мы его поддержали. Кто как не горожане должны помочь сотрудникам навести порядок в Ботаническом саду?"

Волонтеру Алексею особенно стало жаль упавшую беседку, под прохладной тенью которой бывало сидел на лавочке с будущей женой. Директор Института ботаники заверил, что само растение — вьющаяся лиана — не пострадало, а беседку сотрудники восстановят.

"Мне больно видеть, что стало с нашим садом, сколько веток поломано. Пришли с друзьями, чтобы как-то помочь привести сад в порядок", — сказал Алексей.

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов на Кавказе. Основан в 1838 году. На площади более тридцати гектаров произрастают почти пять тысяч видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений.



