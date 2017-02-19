Пилы вместо ручек: как депутаты и волонтеры расчищали Ботсад

Молодые волонтеры начали с очистки дорожки у центрального входа в Ботанический сад.

Тем временем председатель сухумского городского Собрания Константин Пилия заправлял бензопилу. Не выдержала тяжести снега и упала многолетняя чилийская араукария, теперь ее придется распилить.

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"Бесценное дерево было. Особой красотой обладало. Их очень мало в Абхазии, и упало. Есть еще экземпляры, но красивейшее дерево было, орнаментальное", — с сожалением сказал директор Института ботаники Эдуард Губаз.

Депутаты и волонтеры группами разделились по всему саду. Кто-то расчищал дорожки, другие собирали сломанные ветки, девушки из числа волонтеров не могли пройти мимо маленьких растений, заваленных снегом, расчищали и открывали им доступ к солнцу.

По словам Эдуарда Губаз, пока трактор не может заехать в сад, но, если собрать в большие кучи опавшие ветки, рабочим Зеленого хозяйства проще будет убирать их.

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов на Кавказе. Основан в 1838 году. На площади более тридцати гектаров произрастают почти пять тысяч видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений.



