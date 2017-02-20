17:54 20 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Флаг Латвии

Вайра, Лайма и "Чисто английское убийство": что знают о Латвии в Абхазии

© flickr.com/ Latvijas armija
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (12)
2410

Что знают жители Абхазии о Прибалтийских странах, в частности о Латвии, выясняла корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Амра Амичба, Sputnik.  

Абхазы географию знают хорошо. В этом убеждают и опросы Sputnik среди жителей Абхазии о республиках бывшего Советского Союза.  По каждой стране есть хотя бы одна ассоциация, а представители более старшего поколения даже посещали эти страны.

Видео об этом смотрите здесь >>

На вопрос о том, что вы знаете о Латвии, никто не ответил, что там президентом назначен Айболит.  

В Абхазии знают даже имя первой женщины президента Латвии — Вайра Вике-Фрейберга.  

Сухумская пенсионерка бывала в Риге в советское время.

Юрмала, КВН и перегон машин: что знают о Латвии в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
Юрмала, КВН и перегон машин: что знают о Латвии в Абхазии

"Понравилась страна. И запомнилась тихим, размеренным ритмом жизни. Спокойно было тогда, не знаю, как сейчас", — заметила она.

Сухумчане вспоминают, что в Латвии снимались многие советские фильмы, особенно сцены, где нужно было показать жизнь европейских городов. 

"Я знаю, что в Риге снималось множество фильмов — "Семнадцать мгновений весны", "Приключения Шерлока Холмса", "Долгая дорога в дюнах", "Щит и меч", "Узник замка Иф", "Чисто английское убийство", — сказала жительница Сухума. 

А другой сухумчанин сообщил, что Латвия у него ассоциируется с перегоном машин. В Абхазию предприниматели привозят из этой прибалтийской страны авто на продажу, соответственно, у многих граждан в гаражах стоят "железные кони" с латвийским пробегом. 

Опрошенные в Сухуме знают, что Лайма Вайкуле, Валдис Пельш, Раймонд Паулс и Михаил Задорнов родом из Латвии. Вспоминают, что до недавнего времени в Юрмале, крупнейшем курортном городе на берегу Рижского залива, проводились игры КВН. 

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (12)


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Сертификация врача: в Минздраве рассказали о курсах повышения квалификации медиков
Сертификация врача: в Минздраве рассказали о курсах повышения квалификации медиков
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia