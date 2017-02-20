Вайра, Лайма и "Чисто английское убийство": что знают о Латвии в Абхазии

Амра Амичба, Sputnik.
Абхазы географию знают хорошо. В этом убеждают и опросы Sputnik среди жителей Абхазии о республиках бывшего Советского Союза. По каждой стране есть хотя бы одна ассоциация, а представители более старшего поколения даже посещали эти страны.
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На вопрос о том, что вы знаете о Латвии, никто не ответил, что там президентом назначен Айболит.
В Абхазии знают даже имя первой женщины президента Латвии — Вайра Вике-Фрейберга.
Сухумская пенсионерка бывала в Риге в советское время.
"Понравилась страна. И запомнилась тихим, размеренным ритмом жизни. Спокойно было тогда, не знаю, как сейчас", — заметила она.
Сухумчане вспоминают, что в Латвии снимались многие советские фильмы, особенно сцены, где нужно было показать жизнь европейских городов.
"Я знаю, что в Риге снималось множество фильмов — "Семнадцать мгновений весны", "Приключения Шерлока Холмса", "Долгая дорога в дюнах", "Щит и меч", "Узник замка Иф", "Чисто английское убийство", — сказала жительница Сухума.
А другой сухумчанин сообщил, что Латвия у него ассоциируется с перегоном машин. В Абхазию предприниматели привозят из этой прибалтийской страны авто на продажу, соответственно, у многих граждан в гаражах стоят "железные кони" с латвийским пробегом.
Опрошенные в Сухуме знают, что Лайма Вайкуле, Валдис Пельш, Раймонд Паулс и Михаил Задорнов родом из Латвии. Вспоминают, что до недавнего времени в Юрмале, крупнейшем курортном городе на берегу Рижского залива, проводились игры КВН.