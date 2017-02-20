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Юрмала, КВН и перегон машин: что знают о Латвии в Абхазии

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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (12)
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(2:09 / 13.73Mb / просмотров видео: 38)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Своими знаниями о Латвии поделились прохожие в столице Абхазии, демонстрируя хорошие знания по географии и истории постсоветских стран.

На вопрос корреспондентов Sputnik, что вы знаете о Латвии, никто не ответил, что там президентом назначен Айболит.

Сухумская пенсионерка бывала в Риге в советское время.

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"Понравилась страна. И запомнилась тихим, размеренным ритмом жизни. Спокойно было тогда, не знаю, как сейчас", — заметила она.

Сухумчане вспоминают, что в Латвии снимались многие советские фильмы, особенно сцены, где нужно было показать жизнь европейских городов. А сейчас Латвия ассоциируется в перегоном машин. В Абхазию предприниматели привозят из этой прибалтийской страны авто на продажу, соответственно, у многих граждан в гаражах стоят "железные кони" с латвийским пробегом. 

Опрошенные в Сухуме знают, что Лайма Вайкуле, Валдис Пельш, Раймонд Паулс и Михаил Задорнов  родом из Латвии. Вспоминают, что до недавнего времени в крупнейшем курортном городе на берегу Рижского залива Юрмале проводились игры КВН.


Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (12)
Теги:
Абхазия


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