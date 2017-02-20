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Даур Тарба

Тарба: масштабы овощеводства в Абхазии с каждым годом растут

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рабочая группа Министерства экономики провела в Сухуме презентацию отраслевых стратегий "Перспективы развития овощеводства и плодоводства в Абхазии" и "Перспективы развития рыболовства и аквакультуры в Абхазии".

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Амра Амичба. Масштабы овощеводства в республике с каждым годом растут, объемы производства расширяются. Об этом заявил министр сельского хозяйства Даур Тарба, выступая на презентации. 

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По его словам специалисты объездили все районы страны, посмотрели в каком состоянии овощеводство, растениеводство и рыбная отрасль как направления в сельском хозяйстве. 

"Буквально на днях после наших снегопадов поездил по районам. Побывал на одном из таких новых тепличных хозяйств в Гулрыпшском районе. Приятно был удивлен, что теплица оснащена самыми современными, передовыми технологиями в производстве овощей. Владельцы ожидают серьезные объемы урожая, — сказал Тарба. — Такая же тенденция в рыбной отрасли. За последние годы на территории нашей страны практически с каждым годом увеличиваются объемы производства рыбы, в частности, в восточной Абхазии. Уже три-четыре водоема готовы к запуску. Чернореченское форелевое хозяйство вы все знаете. Есть еще ряд таких проектов с привлечением инвестиций. Идет положительная динамика".

Презентация отраслевых стратегий прошла в рамках поручения президента по подготовке Программы развития экономики Республики Абхазия до 2025 года. 

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