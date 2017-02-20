Аджба: новый Трудовой кодекс Абхазии отвечает международным нормам

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый Трудовой кодекс основан на нормах международного права и Конституции Абхазии, сказал министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в понедельник 20 февраля.

"1 января 2017 года вступил в силу долгожданный новый Трудовой кодекс. До этого применялся советский закон о труде, который в 1994 году был переименован в "Кодекс законов о труде Республики Абхазия", — добавил он.

Основополагающими принципами нового документа стали – свобода труда, запрещение дискриминации и принудительного труда, приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности, отметил министр.

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"Кроме того, Трудовой кодекс соответствует требованиям нашего времени, требованиям рыночной экономики. Смысл законодательства о труде состоит в том, чтобы не позволить работодателю и работнику нарушать права друг друга и дает четкое и ясное определение прав и обязанностей работодателя и работника. В условиях рыночной экономики работник зависит от работодателя, и у него очень много прав", — сказал Аджба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба о новом Трудовом Кодексе: МРОТ будет не ниже прожиточного минимума

Государство не должно позволять работодателю нарушать права работников и ущемлять их права, отметил министр.

"Трудовой кодекс дает равные стартовые права для всех работников независимо от сферы деятельности", — подчеркнул он.

Для того, чтобы трудовой кодекс работал полноценно, необходимо разработать и принять много подзаконных актов, сказал Аджба.

Один из пунктов, который вошел в Трудовой кодекс страны – это узаконивание отношений между физическими лицами и наемными работниками, с которыми будет необходимо заключать трудовые договоры.

Закон "О введении в действие Трудового кодекса Республики Абхазия" был принят на сессии Народного Собрания страны в сентябре 2016 года.