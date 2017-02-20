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Аджба рассказал о новом Трудовом кодексе Абхазии

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(1:34 / 9.80Mb / просмотров видео: 6)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Новый Трудовой кодекс Абхазии вступил в силу с 1 января 2016 года, об этом на пресс-конференции в информагентстве Sputnik Абхазия заявил министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Аджба.

Новый Трудовой кодекс основан на нормах международного права и Конституции Абхазии, сказал министр труда занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в понедельник 20 февраля.

"1 января 2017 года вступил в силу долгожданный новый Трудовой кодекс. До этого применялся советский закон о труде, который в 1994 году был переименован в "Кодекс законов о труде Республики Абхазия", — добавил он.

Основополагающими принципами нового документа стали – свобода труда, запрещение дискриминации и принудительного труда, приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности, отметил министр.

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