Аджба рассказал о новом Трудовом кодексе Абхазии

Новый Трудовой кодекс основан на нормах международного права и Конституции Абхазии, сказал министр труда занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в понедельник 20 февраля.

"1 января 2017 года вступил в силу долгожданный новый Трудовой кодекс. До этого применялся советский закон о труде, который в 1994 году был переименован в "Кодекс законов о труде Республики Абхазия", — добавил он.

Основополагающими принципами нового документа стали – свобода труда, запрещение дискриминации и принудительного труда, приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности, отметил министр.

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