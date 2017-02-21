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Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Сергей Шамба: Виталий Чуркин отстаивал интересы Абхазии в ООН

© AFP/ STAN HONDA
В Абхазии
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Постоянный представитель России при ООН отстаивал интересы Абхазии в Организации Объединенных Наций, сказал корреспонденту Sputnik депутат Парламента, бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. 

"Новость о кончине Виталия Чуркина меня просто шокировала, потому что мы потеряли большого друга. У него была принципиальная позиция по событиям, которые происходили 8 августа 2008 года в Цхинвале. Виталий Чуркин твердо заявил свой протест, когда мне не выдали визу в Нью-Йорк для того, чтобы я мог в ООН представить нашу позицию по вопросу урегулирования конфликта с Грузией", – добавил он.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в США. Кадры выступлений дипломата
© RUPTLY.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в США. Кадры выступлений дипломата

Сергей Шамба отметил, что выразил свое соболезнование руководству Министерства иностранных дел России. 

Полную версию интервью с Cергеем Шамба слушайте здесь >>

"Я отметил, что это будет невосполнимая потеря для российской дипломатии, потому что это был очень квалифицированный и принципиальный дипломат. Он был очень коммуникабельный человек, имел широкий круг общения в кругах ООН и пользовался большим авторитетом. Абхазский народ потерял надежного большого друга, который в таком важном органе мог защитить наши права, мог выступить в поддержку Абхазии", — подчеркнул Шамба.

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года.


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