Сергей Шамба: Виталий Чуркин отстаивал интересы Абхазии в ООН

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Постоянный представитель России при ООН отстаивал интересы Абхазии в Организации Объединенных Наций, сказал корреспонденту Sputnik депутат Парламента, бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

"Новость о кончине Виталия Чуркина меня просто шокировала, потому что мы потеряли большого друга. У него была принципиальная позиция по событиям, которые происходили 8 августа 2008 года в Цхинвале. Виталий Чуркин твердо заявил свой протест, когда мне не выдали визу в Нью-Йорк для того, чтобы я мог в ООН представить нашу позицию по вопросу урегулирования конфликта с Грузией", – добавил он.

Сергей Шамба отметил, что выразил свое соболезнование руководству Министерства иностранных дел России.

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"Я отметил, что это будет невосполнимая потеря для российской дипломатии, потому что это был очень квалифицированный и принципиальный дипломат. Он был очень коммуникабельный человек, имел широкий круг общения в кругах ООН и пользовался большим авторитетом. Абхазский народ потерял надежного большого друга, который в таком важном органе мог защитить наши права, мог выступить в поддержку Абхазии", — подчеркнул Шамба.

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года.



