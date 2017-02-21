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Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Даур Кове: смерть Чуркина - тяжелая утрата для всей мировой дипломатии

© AFP/ KENA BETANCUR
В Абхазии
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Уход из жизни Виталия Чуркина – это тяжелая утрата не только для российской, но и для всей мировой дипломатии, сказал корреспонденту Sputnik министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. 

"Мы с острой болью восприняли информацию о скоропостижной кончине постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Ивановича Чуркина. Он был выдающимся политиком, дипломатом, способным очень широко оценивать ситуацию, Чуркин обладал редким даром находить общий язык с людьми. Его смерть стала настоящим ударом для всех, кто работал с ним, ежедневно сталкивался с его профессионализмом", — добавил он. 

Министр иностранных дел Абхазии отметил, что у всех свежа память о том, как  Виталий Чуркин в одиночку отстаивал и доносил до всего мирового сообщества с трибуны ООН справедливую точку зрения Российской Федерации по вопросам  Абхазии и Южной Осетии.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
© AFP/ STAN HONDA
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"Он говорил о ситуации, связанной с кровопролитными конфликтами в Сирии и на Донбассе, высказывался по ряду других актуальных проблем современности. Мы выражаем искренние соболезнования всем родным, близким, друзьям Виталия Ивановича, коллективу МИД России в связи с этой невосполнимой утратой", — сказал Кове.

Виталий Чуркин был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года. 

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