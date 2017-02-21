Военные преподали сухумским школьникам "Урок мужества"

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Современное стрелковое оружие и приемы рукопашного боя продемонстрировали сотрудники Министерства обороны республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии на "Уроке мужества"в сухумской средней школе №14.

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"В преддверии проведения праздника, посвященного Дню защитника Отечества, Пограничным управлением во взаимодействии с нашими коллегами из Министерства обороны Абхазии мы проводим военно-патриотические уроки в средних школах города Сухум и других городах, где дислоцируются наши подразделения. Сегодня проводим комплексный военно-патриотический урок, который позиционирует военную службу. Также рассказываем ученикам, детям о том, какие основные задачи выполняют пограничники в республике, об истории нашего Пограничного управления. Показываем книжные издания, фотовыставку и фильмы о пограничной службе", — сказал руководитель по воспитательной работе Погрануправления ФСБ России Мухлис Атабаев.

Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища продемонстрировали школьникам стрелковое оружие, состоящее на вооружении абхазской армии.

"Показываем детям стрелковое оружие. Рассказываем им о том, как оно действует и где оно применяется. В частности, показываем модернизированные пулемет и автомат Калашникова, а также ручной противотанковый гранатомет и снайперскую винтовку Драгунова. Уверен, школьникам интересно", — считает курсант СВОКУ Роман Лагвилава.

Директор школы Рита Бения уверена, что в учебно-воспитательном процессе военно-патриотическое воспитание детей всегда было одним из главных направлений. Она отметила, что в учебном году всегда планируются такие мероприятия.

"Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

"Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

"Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук "Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме

"Мы детей часто водим в наше военное училище, военные части, совершаем поездки по местам боевой славы. В этом году сотрудники Погрануправления обратились к нам с предложением совместно с нашим военным училищем провести такой урок мужества к 23 февраля. Мы с удовольствием откликнулись", — подчеркнула Бения.

По словам директора, по итогам военно-патриотического "Урока мужества" старшеклассникам будет предложено написать сочинение, в котором они поделятся своими впечатлениями.