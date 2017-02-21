18:53 21 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Урок мужества

Военные преподали сухумским школьникам "Урок мужества"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5420

Старшеклассников сухумской средней школы №14 познакомили с образцами стрелкового оружия, состоящего на вооружении абхазской армии.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Современное стрелковое оружие и приемы рукопашного боя продемонстрировали сотрудники Министерства обороны республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии на "Уроке мужества"в сухумской средней школе №14.

Видео об этом смотрите здесь >>

"В преддверии проведения праздника, посвященного Дню защитника Отечества, Пограничным управлением во взаимодействии с нашими коллегами из Министерства обороны Абхазии мы проводим военно-патриотические уроки в средних школах города Сухум и других городах, где дислоцируются наши подразделения. Сегодня проводим комплексный военно-патриотический урок, который позиционирует военную службу. Также рассказываем ученикам, детям о том, какие основные задачи выполняют пограничники в республике, об истории нашего Пограничного управления. Показываем книжные издания, фотовыставку и фильмы о пограничной службе", — сказал руководитель по воспитательной работе Погрануправления ФСБ России Мухлис Атабаев.

Среднеазиатская овчарка Гучи с вожатым на тренировке
© Sputnik / Томас Тхайцук
Диверсант не пройдет: Гучи, Ленокс, Чапа и сорвавшийся "поджог"

Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища продемонстрировали школьникам стрелковое оружие, состоящее на вооружении абхазской армии.

"Показываем детям стрелковое оружие. Рассказываем им о том, как оно действует и где оно применяется. В частности, показываем модернизированные пулемет и автомат Калашникова, а также ручной противотанковый гранатомет и снайперскую винтовку Драгунова. Уверен, школьникам интересно", — считает курсант СВОКУ Роман Лагвилава.

Директор школы Рита Бения уверена, что в учебно-воспитательном процессе военно-патриотическое воспитание детей всегда было одним из главных направлений. Она отметила, что в учебном году всегда планируются такие мероприятия. 

  • Урок мужества в 14 средней школе в Сухуме
    "Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Урок мужества в 14 средней школе в Сухуме
    "Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Урок мужества в 14 средней школе в Сухуме
    "Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 3
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Урок мужества" в 14 средней школе в Сухуме

"Мы детей часто водим в наше военное училище, военные части, совершаем поездки по местам боевой славы. В этом году сотрудники Погрануправления обратились к нам с предложением совместно с нашим военным училищем провести такой урок мужества к 23 февраля. Мы с удовольствием откликнулись", — подчеркнула Бения.

По словам директора, по итогам военно-патриотического "Урока мужества" старшеклассникам будет предложено написать сочинение, в котором они поделятся своими впечатлениями.



Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат
Урок мужества с оружием и в рукопашную: военные в гостях у школьников
"Урок мужества" с оружием и в рукопашную: военные в гостях у школьников
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia