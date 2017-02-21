"Урок мужества" с оружием и в рукопашную: военные в гостях у школьников

Современное стрелковое оружие и приемы рукопашного боя продемонстрировали сотрудники Министерства обороны республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии на "Уроке мужества" в сухумской средней школе №14.

"В преддверии проведения праздника, посвященного Дню защитника Отечества, Пограничным управлением во взаимодействии с нашими коллегами из Министерства обороны Абхазии мы проводим военно-патриотические уроки в средних школах города Сухум и других городах, где дислоцируются наши подразделения. Сегодня проводим комплексный военно-патриотический урок, который позиционирует военную службу. Также рассказываем ученикам, детям о том, какие основные задачи выполняют пограничники в республике, об истории нашего Пограничного управления. Показываем книжные издания, фотовыставку и фильмы о пограничной службе", — сказал руководитель по воспитательной работе Погрануправления ФСБ России Мухлис Атабаев.

Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища продемонстрировали школьникам стрелковое оружие, состоящее на вооружении абхазской армии.

Директор школы Рита Бения уверена, что в учебно-воспитательном процессе военно-патриотическое воспитание детей всегда было одним из главных направлений. Она отметила, что в учебном году всегда планируются такие мероприятия.

По словам директора, по итогам военно-патриотического "Урока мужества" старшеклассникам будет предложено написать сочинение, в котором они поделятся своими впечатлениями.

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