Курсы экскурсоводов: опытные только числятся

В этом году в Абхазии все гиды должны пройти курсы и получить аттестацию, как проходят обязательные занятия для экскурсоводов, узнавал корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Трехмесячные курсы экскурсоводов сейчас организованы на базе Гагрского гуманитарно-промышленного техникума, Сухумского государственного колледжа и Абхазского госуниверситета. Стоимость их от пяти до восьми тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов

Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба на пресс-конференции заявил, что его министерство решило всерьез навести порядок в туристической сфере. С этого лета экскурсовод должен выходить на маршрут с нагрудным знаком, на котором будет его идентификационный номер, и с путевым листом от турфирмы. При отсутствии нагрудного знака или документа гид будет оштрафован разъездной комиссией.

В аудитории АГУ на курсах экскурсоводов опытных гидов в возрасте не видно, в аудитории сидят молодые люди до тридцати лет.

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По словам ведущей курса этнологии Абхазии Гунды Аршба, в группе возрастные экскурсоводы числятся, но занятия практически не посещают, придут только на аттестацию.

"На мой курс выделено всего три пары, — говорит Аршба, — пришлось сильно ужимать программу, которую мы со студентами проходим за год. Курсантам интересны такие темы, как традиционное воспитание абхазов, брак и семья, свадебные обряды, кровная месть, народная медицина".

Директор центра подготовки специалистов туристического и гостиничного дела АГУ Кристина Лакербая рассказывает, что на их курсах экскурсоводы в возрасте посещают лекции, но избирательно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ахба: Минтуризма ввело три категории экскурсоводов

"Востребованность наших курсов увеличивается, — сказала Лакербая. – На некоторые лекции приходят даже те, кто не учится, но хотят узнать что-то для себя, к примеру, полный зал был на лекциях по религиоведению".

Как говорит Лакербая, обучаться гиды будут до конца апреля. Их ждет еще много дисциплин: география, экскурсоведение, методика проведения экскурсионной деятельности, психология, риторика и первая медицинская доврачебная помощь, а также выезды на маршруты, где они будут оттачивать свое мастерство.

По словам Гунды Аршба, среди учащихся много новичков, у которых вообще нет опыта проведения экскурсий.

Замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба неоднократно заявлял на пресс-конференциях, что с этого лета все экскурсоводы будут делиться на три категории. Новички без категории обязаны проходить аттестацию раз в год. Чтобы получить вторую категорию, требуется три года работы при наличии высшего образования или пять лет стажа при его отсутствии. Вторая категория гидов аттестуется раз в три года. Первая категория предполагает наличие высшего образования и три года работы на второй категории. Самые опытные экскурсоводы будут подтверждать свой статус раз в пять лет.

В будущем, как рассказал Астамыра Ахба, Минтуризма планирует перейти на систему, в которой среди гидов не будет людей без высшего образования.