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Год за три часа: педагог рассказал о курсах для гидов

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(1:21 / 8.26Mb / просмотров видео: 8)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Обязательные курсы для экскурсоводов введены в Абхазии с этого года. Все гиды должны пройти курсы и получить аттестацию, или официально доказать свой стаж работы.

В аудитории АГУ на курсах экскурсоводов опытных гидов в возрасте не видно, в аудитории сидят молодые люди до тридцати лет.

По словам ведущей курса этнологии Абхазии Гунды Ашба, в группе возрастные экскурсоводы числятся, но занятия практически не посещают, придут только на аттестацию.

"На мой курс выделено всего три пары, — говорит Ашба, — пришлось сильно ужимать программу, которую мы со студентами проходим за год. Курсантам интересны такие темы, как традиционное воспитание абхазов, брак и семья, свадебные обряды, кровная месть, народная медицина".

Директор центра подготовки специалистов туристического и гостиничного дела АГУ Кристина Лакербая говорит, что на их курсах экскурсоводы в возрасте  посещают лекции, но избирательно.

По словам Лакербая, обучаться гиды будут до конца апреля. Их ждет еще много дисциплин: география, экскурсоведение, методика проведения экскурсионной деятельности, психология, риторика и первая медицинская доврачебная помощь, а так же выезды на маршруты, где они будут оттачивать свое мастерство.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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