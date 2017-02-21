Освободиться от оков классицизма

Sputnik, Анжелика Бения.

Два абхазских художника Адгур Ампар и Батал Джапуа своими работами показали энергетику творческого процесса, вечный поиск непосредственных и беспрепятственных форм, абстрактных фигур и сюрреалистических образов, освобожденных от каких-либо признаков предметности.

– Смысла в таких работах может и не быть? – интересуюсь у художника Андрея Ампар.

– Смысл в игре компонентов, это как некая импровизация, как джаз. Ты просто себе позволяешь импровизировать до бесконечности.

– Это могут позволить себе все?

– Все, начиная от маленького ребенка. Если ты воспитан в академическом направлении, тебе будет тяжело вывернуть себя наизнанку, но нужно именно вывернуть себя, отнестись серьезно к тем вещам, которые не казались тебе серьезными, а те вещи, которые казались для тебя серьезными, про их серьезность просто забыть, — отвечает художник.

Художников, работающих в этом направлении в Абхазии немало. Среди них Ахра Аджинджал, Адгур Дзидзария, Константин Инал-Ипа, отметил Ампар.

"О чем мои работы, я сказать не смогу, это какие-то глубинные, внутренние переживания, мировоззрение, которое переживает какие-то катаклизмы. Во что-то веря, мы падаем в какие-то бездны, потом стараемся подняться с помощью внешних или внутренних сил. Все эти процессы личностные, я посчитал, что именно в таком направлении изобразительного искусства, как абстракционизм, они легче могут быть переданы", – признался художник.

Абстракционизм на сегодняшний день — весьма широкое направление в искусстве. Для него характерно использование исключительно формальных элементов для отображения реальности, где имитация или точное отображение действительности не было самоцелью.

"Чем больше ты уделяешь этому свое время, тем интереснее и глубже ты начинаешь касаться струн этого направления. Ты начинаешь работать не с какими-то событиями, будь то пейзаж, натюрморт и так далее. Дальше ты интересуешься средствами изобразительного искусства, такими как цвет, форма, ритм, композиция. Если раньше они помогали тебе передать образ в любой иной живописи, здесь же ты их освобождаешь, а они имеют свою самостоятельную стихию, природу, и ты пытаешься дать свободу этой природе, освободить от оков классицизма", – поделился Ампар.

Выставка "Живопись Графика" в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Живопись Графика" в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Живопись Графика" в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Живопись Графика" в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Живопись Графика" в ЦВЗ

Первая в Абхазии выставка абстрактных работ собрала более 50 картин.

Керамист Людмила Будяк призналась, что для нее это — неожиданность.

"Картины у Джапуа обычно более реалистические с интересными композициями. И вдруг мы видим его абстрактные работы. Есть много интересных работ в цветовой гамме, композиционном решении. Большое значение тут играет цветовое и композиционное решения, пусть с использованием ломаных, необычных линий, но они вызывают большой интерес. Работы Адгура Ампар мне давно знакомы, у него они глубокие, слишком замысловатые. Многие сейчас работают в абстрактном направлении, по этой причине удивить сложно. Но Батал удивил", – сказала Будяк.

Художник Батал Джапуа признался, что для совместной выставки отбирать работы было очень сложно. Абстрактных работ у Джапуа около 40, из них в экспозицию вошли 25. У Адгура Ампар работ под сотню, из которых для выставки отобрали более 30.

Есть риск, признается Батал Джапуа, поймет ли посетитель?

"Ко мне привыкли, что я пишу какие-то пейзажи, исторические картины, портреты. И тут — нате. Это не какая-то шалость или баловство. Это другой имидж. Тут нет никаких попыток поменять его. Просто хотелось отдохнуть. В свое время я занимался и оружием, и кузнечным мастерством, и многими другими вещами. Художник должен быть, по моему мнению, разносторонним", – сказал Джапуа.

Фактически, форма и идея, их дружба или антагонизм, взаимное отрицание — это есть основа философских, бесконечных споров, которые ведут тысячелетиями. Бесконечная история, на почве которой и в искусстве появились разные направления, в которых первично или содержание, или форма. Абстракция не предполагает особых смыслов, подчеркнул Джапуа.

"В авангарде отсутствуют такие понятия, как колорит, цвет, полутон, рефлекс и так далее. Там есть понятия — сила, движение, скорость и вес. Такими критериями пишутся абстрактные картины. Вы видите цвет, а я не цвет писал, я писал вес. Это же беспредметная живопись, есть только эмоции и впечатления. Кажется просто, но написать беспредметную картину сложно, потому что законы и правила живописи никто не отменял", – сказал художник.

Совместная выставка абстрактных работ "Живопись графика" Адгура Ампар и Батала Джапуа будет открыта в Центральном выставочном зале две недели.