Сухумчан пригласили в абстракцию: новая выставка ЦВЗ

Два абхазских художника Адгур Ампар и Батал Джапуа своими работами показали энергетику творческого процесса, вечный поиск непосредственных и беспрепятственных форм, абстрактных фигур и сюрреалистических образов, освобожденных от каких-либо признаков предметности.

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Абстракционизм на сегодняшний день — весьма широкое направление в искусстве. Для него характерно использование исключительно формальных элементов для отображения реальности, где имитация или точное отображение действительности не было самоцелью.

Совместная выставка абстрактных работ "Живопись графика" Адгура Ампар и Батала Джапуа будет открыта в Центральном выставочном зале две недели.