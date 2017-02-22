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Сухумчан пригласили в абстракцию: новая выставка ЦВЗ

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Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Совместная выставка "Живопись графика" Адгура Ампар и Батала Джапуа, открывшаяся в Центральном выставочном зале 21 февраля, стала первой для Абхазии выставкой абстракционизма.

Два абхазских художника Адгур Ампар и Батал Джапуа своими работами показали энергетику творческого процесса, вечный поиск непосредственных и беспрепятственных форм, абстрактных фигур и сюрреалистических образов, освобожденных от каких-либо признаков предметности.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Абстракционизм на сегодняшний день — весьма широкое направление в искусстве. Для него характерно использование исключительно формальных элементов для отображения реальности, где имитация или точное отображение действительности не было самоцелью.

Совместная выставка абстрактных работ "Живопись графика" Адгура Ампар и Батала Джапуа будет открыта в Центральном выставочном зале две недели.

 

 

Теги:
Абхазия


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