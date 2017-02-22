Рассказы и философские эссе Ричарда Чкадуа представили читателям

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Амра Амичба. Около ста коротких рассказов и философских эссе Ричарда Чкадуа, вышедших отдельным сборником "Чан", представили широкой публике.

По словам автора, через весь сборник канвой проходит тема Отечественной войны народа Абхазии.

"Поколение, о котором говорили "потерянное"… По законам природы когда-то мы все уйдем. Но новому поколению, которое придет, я хотел бы передать то, о чем мы мыслим, — сказал Ричард Чкадуа на презентации. - Нет дня, чтобы мы не вспомнили своих боевых товарищей. Настоящую школу нам дали они своим мужеством. Я говорю, и у меня в голове образ Астамура Садзба, моего друга, которого потерял на войне. Это человек, который молчал, но в его молчании было столько, что ему не надо было говорить. Невозможно это забыть. Я хочу, чтобы мы зафиксировали, и осталось все в генетической памяти. А передать можно как? Печатным словом".

© Sputnik. Зафас Гамгия Презентация книги Ричарда Чкадуа "Чан"

В сборнике "Чан" разброс тем о войне, вечной памяти о погибших, послевоенном времени, экономической блокаде. Социальные, жизненные проблемы, волнует автора и конфронтация в обществе.

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Удивительными по содержанию и стилю изложения назвал рассказы автора директор Национальной библиотеки Борис Чолария.

"Я знал, что Ричард пишет стихи, и что у Ричарда есть художественный вкус. Его произведения убеждают в неординарности таланта, – заметил Чолария. – И выход книги – событие в литературной жизни страны. Все, о чем рассказывает автор, взято из жизни, его философские умозаключения – результат жизненных наблюдений. Читателю остается только восхищаться".

По словам Чолария, у Ричарда Чкадуа свои определения на философские парадигмы. "Ричард пишет: человек – это эксперимент Всевышнего, вышедший из-под контроля самого Творца (страница 83). Я говорю о строках, которые трогают меня", — отметил Борис Чолария.

По мнению выступившей на презентации Дианы Чукбар, защита чести и достоинства человека становится главным смыслом в рассказах Ричарда Чкадуа.

© Sputnik. Зафас Гамгия Презентация книги Ричарда Чкадуа "Чан"

"Будучи человеком неравнодушным, он не может не писать о своих наблюдениях. Книга становится откровением души, где вскрываются мировоззренческие рассуждения на актуальные темы современности, — сказала Диана Чукбар. — Начала читать первый рассказ, потом второй, третий, я не могла остановиться, читала до трех часов ночи".

Историк Руслан Гожба отметил в произведениях Чкадуа трепетное отношение к порой жесткому окружающему миру.

"Несколько дней назад случайно увиделись с Ричардом, и он подарил мне книгу. Когда мы разошлись, по дороге домой остановился в парке и часа три читал, не мог оторваться", — поделился Руслан Гожба.

Актер Сырбей Сангулия высказал пожелание, чтобы сборник рассказов был переведен и на абхазский язык. Автор заверил его в этом.

На вопрос присутсвовавших на презентации, почему сборник называется "Чан" (емкость для изготовления вина – ред.), Ричард Чкадуа ответил, что эта емкость никогда не остается пустой. "Что-то в чане всегда остается – так и в памяти человека", — сказал автор.

Ричард – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Работает звукорежиссером в Абхазском государственном драматическом театре. 15 лет назад вышел сборник его стихов "Шаги слов".



