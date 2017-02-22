"Чан" в библиотеке: сборник абхазского автора представили в Сухуме

По словам автора, через весь сборник канвой проходит тема Отечественной войны народа Абхазии.

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"Поколение, о котором говорили "потерянное"… По законам природы когда-то мы все уйдем. Но новому поколению, которое придет, я хотел бы передать то, о чем мы мыслим, — сказал Ричард Чкадуа на презентации. - Нет дня, чтобы мы не вспомнили своих боевых товарищей. Настоящую школу нам дали они своим мужеством. Я говорю, и у меня в голове образ Астамура Садзба, моего друга, которого потерял на войне. Это человек, который молчал, но в его молчании было столько, что ему не надо было говорить. Невозможно это забыть. Я хочу, чтобы мы зафиксировали, и осталось все в генетической памяти. А передать можно как? Печатным словом".

В сборнике "Чан" разброс тем о войне, вечной памяти о погибших, послевоенном времени, экономической блокаде. Социальные, жизненные проблемы, волнует автора и конфронтация в обществе.



