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"Чан" в библиотеке: сборник абхазского автора представили в Сухуме

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(2:55 / 18.51Mb / просмотров видео: 10)
SputnikЗафас Гамгия, Амра Амичба
© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба

Около ста коротких рассказов и философских эссе Ричарда Чкадуа, вышедших отдельным сборником "Чан", представили широкой публике в конференц-зале Национальной библиотеки имени Папаскир в Сухуме 22 февраля.

По словам автора, через весь сборник канвой проходит тема Отечественной войны народа Абхазии.

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"Поколение, о котором говорили "потерянное"… По законам природы когда-то мы все уйдем. Но новому поколению, которое придет, я хотел бы передать то, о чем мы мыслим, — сказал Ричард Чкадуа на презентации.  - Нет дня, чтобы мы не вспомнили своих боевых товарищей. Настоящую школу нам дали они своим мужеством. Я говорю, и у меня в голове образ Астамура Садзба, моего друга, которого потерял на войне. Это человек, который молчал, но в его молчании было столько, что ему не надо было говорить. Невозможно это забыть. Я хочу, чтобы мы зафиксировали, и осталось все в генетической памяти. А передать можно как? Печатным словом".

В сборнике "Чан" разброс тем о войне, вечной памяти о погибших, послевоенном времени, экономической блокаде. Социальные, жизненные проблемы, волнует автора и конфронтация в обществе. 


Теги:
Абхазия


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