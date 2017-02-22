Министр экономики: снизить налоги и ужесточить наказание

Министр экономики рассказал о доходной части бюджета, новых предприятиях и проекте налоговой реформы в Абхазии.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Увеличение не сказалось на зарплатах © Sputnik. Александр Кондратюк Абхазские макароны вскоре появятся на рынке

Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал, что доля собственных доходов бюджета Абхазии увеличилась за последние два года на 13%. Сейчас Абхазия собирает 48% своего бюджета, остальное – финансовая помощь России. Однако существенного увеличения зарплат и программ кредитования это не даст.

"Объем этих средств, несмотря на рост, не значителен, — сказал министр. — Его недостаточно, чтобы охватывать все области экономики. К тому же у Абхазии 3,5 миллиарда долгов, которые нужно ежегодно выплачивать".

По словам Адгура Ардзинба, увеличению доходной части бюджета Абхазии способствовало и то, что в 2016 году в России зафиксирована рекордно низкая инфляция — 5,4%. До этого рекорд инфляции рубля был в 2011 году и составлял 6,1%.

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Министр отметил рост экспорта в республике. За два года он вырос на 89% и составил 5,5 миллиарда рублей.

"2 600 новых рабочих мест появилось в республике в 2016 году, — сказал Ардзинба. – Из них 544 — в промышленности. Многие сетуют, что уменьшились рабочие места в сфере строительства, нас же больше волнуют базовые области нашей экономики. Главное — туризм, сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, промышленность. Эти рабочие места не исчезнут с прекращением российской финансовой помощи".

Производство лекарств и полуфабрикатов

По словам Адгура Ардзинба, в этом году рыбная отрасль республики нарастила объем экспорта до миллиарда рублей.

"Но этого мало, — сказал министр. — Мы все помним, как раньше Абхазия продавала рыбу в Турцию. Сейчас у нас есть переработка, мы производим рыбную муку и рыбий жир, но это, все равно, не конечный продукт, это тоже сырье, нужны производства глубокой переработки".

По словам Адгура Ардзинба, его министерство ведет переговоры с потенциальными инвесторами о создании в Абхазии производства рыбных кормов на основе рыбной муки и лекарств на основе рыбьего жира. Выгода таких предприятий, по мнению министра, не только в создании рабочих мест. Лекарства и рыбные корма – готовые продукты, а не сырье, на них выше добавочная стоимость. Соответственно, больше денег от рыбной отрасли будет поступать в бюджет Абхазии.

Кроме того, как рассказал министр, вскоре будет запущен тепличный комплекс на шесть гектаров в селе Кындыг Очамчырского района. К лету заработает молочный завод, в Гагре завершается строительство производства макаронных изделий и полуфабрикатов. В Сухуме на базе действующего предприятия строится кондитерское производство.

Провал лизинга © Sputnik. Владимир Бегунов Министр экономики Абхазии рассказал, почему бюджет вырос, а зарплаты нет

Адгур Ардзинба рассказал о проекте налоговой реформы, над которой сейчас работает его министерство

"По программе поддержки малого и среднего бизнеса мы работаем максимально прозрачно, — сказал министр, — вплоть до публикации у нас на сайте названий юридических лиц и фамилий учредителей фирм, проекты которых прошли нашу комиссию. Но этого мало, нужна коренная реорганизация налоговой системы".

По словам министра, бизнес требуется освободить от ненужных проверок. Например, ветеринарный и карантинный контроль товары, идущие на экспорт, проходят два раза по обе стороны границы. Чтобы исключить повторные идентичные проверки, требуются специальные соглашения на уровне президентов России и Абхазии.

Кроме того, как рассказал Ардзинба, нужно уменьшить налоги и ужесточить наказания для неплательщиков. Концепция налоговой реформы, над которой работает Минэкономики, будет опираться на приоритеты экономического развития Абхазии.

"Предпринимателю нужно получить множество справок, — сказал Ардзинба. – Ведомства, которые их выдают, находятся в разных местах. Это все усложняет. Есть опыт других стран, когда этих специалистов сажают в один кабинет и бизнесмен сразу оформляет весь пакет документов".

По словам Ардзинба, Абхазии совершенно необходима программа лизинга. Пять лет назад была создана компания "Абхазлизинг", чтобы передавать предпринимателям необходимую технику. Но деньги ушли в неизвестном направлении, эффективность от этой структуры оказалась нулевой, и сейчас ее деятельность рассматривает прокуратура.

"Министерство экономики не тот орган, чтобы проводить расследования и решать, что там произошло, — сказал министр. – Мы не знаем, коррупция тому виной или еще что, но госпредприятие оказалось абсолютно неэффективным. Мы передали весь пакет документов в прокуратуру, которая этим занимается".

По словам министра, то, что первая попытка создать государственную структуру, помогающую предпринимателям техникой, оказалась провальной, не значит, что плоха сама идея. У многих бизнесменов, особенно из восточной Абхазии нет большого начального капитала и залогового имущества на приобретение сельхозтехники, и государство должно им в этом помочь.



