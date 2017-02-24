Флегматичные литовцы и чистый Вильнюс: что знают о Литве в Абхазии

Амра Амичба, Sputnik

Спокойными и флегматичными назвали литовцев абхазы.

Из опрошенных в Абхазии некоторые служили в Литве или учились в Вильнюсе, там остались друзья, с которыми переписываются через интернет.

"Я учился в Вильнюсском высшем командном училище радиоэлектроники ПВО. Это была одна из лучших высших военных школ, всегда занимала первое место, я этим горжусь, — сказал сухумчанин. — Друзья там остались и командиры мои. Нашли друг друга по интернету, переписываемся, у них все нормально там".

По мнению опрошенных в Сухуме, Литва – бывшая советская республика, которая тянется к западу. Первая ассоциация со словом литовцы у режиссера Ады Квирая, что это умные, образованные люди.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Юрмала, КВН и перегон машин: что знают о Латвии в Абхазии

"Еще в советское время там была какая-то другая культура, ближе к западной, наверное, — отметила Ада. — Живет племянница двоюродная в Литве, приезжает с мужем часто в Абхазию. По ее рассказам, я могу подтвердить, что это цивилизованная страна, но мне не очень нравится их политика, и мне кажется, людям не так просто там живется. Года три назад увидела объявление на Украине, что продается квартира в центре одного из городов Литвы за 500 долларов. Это говорит о том, что в экономическом плане там тяжело".

Константин Тужба бывал в Литве в советское время, вспоминает чистые улицы и тротуары, ухоженные фасады домов, украшенные зеленью и цветами, и признается, что после этого и сам увлекся цветоводством.

Видео об этом смотрите здесь >>

"Украшения фасадной части зданий меня впечатлили. Перенял у них этот опыт. Я даже получил первый приз от сухумской столичной администрации за украшение своего дома. Я этим горжусь, — подчеркнул Тужба. — Аккуратные ухоженные дома с покрашенными заборами и зеленью я увидел впервые в Литве. О каком мусоре или загрязненном фасаде может идти речь при таком порядке. Спустя столько лет применил в Абхазии, а сейчас некоторые даже берут пример с меня, это очень радуете ".

Абхазский скульптор Архип Лабахуа назвал Литву одной из любимых стран.

"Часто бывал с отцом в Вильнюсе. Мой отец дружил не с мэром, а, как называли тогда, с председателем ЦК партии, — сказал Архип. — Спокойные, флегматичные, но хорошие люди, просто темперамент такой".

По его словам, на его детское творчество повлияло восточно-европейское средневековье.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>



