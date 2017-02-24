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Ребенок на форе флага Литвы в Вильнюсе

Флегматичные литовцы и чистый Вильнюс: что знают о Литве в Абхазии

© AFP/ PETRAS MALUKAS
В Абхазии
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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (14)
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В очередном опросе о республиках бывшего Советского Союза корреспондент Sputnik выясняла, что в Абхазии знают о Литве.

Амра Амичба, Sputnik

Спокойными и флегматичными назвали литовцев абхазы.

Из опрошенных в Абхазии некоторые служили в Литве или учились в Вильнюсе, там остались друзья, с которыми переписываются через интернет.

"Я учился в Вильнюсском высшем командном училище радиоэлектроники ПВО. Это была одна из лучших высших военных школ, всегда занимала первое место, я этим горжусь, — сказал сухумчанин. — Друзья там остались и командиры мои. Нашли друг друга по интернету, переписываемся, у них все нормально там".

По мнению опрошенных в Сухуме, Литва – бывшая советская республика, которая тянется к западу. Первая ассоциация со словом литовцы у режиссера Ады Квирая, что это умные, образованные люди.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
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"Еще в советское время там была какая-то другая культура, ближе к западной, наверное, — отметила Ада. —  Живет племянница двоюродная в Литве, приезжает с мужем часто в Абхазию. По ее рассказам, я могу подтвердить, что это цивилизованная страна, но мне не очень нравится их политика, и мне кажется, людям не так просто там живется. Года три назад увидела объявление на Украине, что продается квартира в центре одного из городов Литвы за 500 долларов. Это говорит о том, что в экономическом плане там тяжело".  

Константин Тужба бывал в Литве в советское время, вспоминает чистые улицы и тротуары, ухоженные фасады домов, украшенные зеленью и цветами, и признается, что после этого и сам увлекся цветоводством. 

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"Украшения фасадной части зданий меня впечатлили. Перенял у них этот опыт.  Я даже получил первый приз от сухумской столичной администрации за украшение своего дома. Я этим горжусь, — подчеркнул Тужба. — Аккуратные ухоженные дома с покрашенными заборами и зеленью я увидел впервые в Литве. О каком мусоре или загрязненном фасаде  может идти речь при таком порядке. Спустя столько лет применил в Абхазии, а сейчас некоторые даже берут пример с меня, это очень радуете ". 

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Абхазский скульптор Архип Лабахуа назвал Литву одной из любимых стран. 

"Часто бывал с отцом в Вильнюсе. Мой отец дружил не с мэром, а, как называли тогда, с председателем ЦК партии, — сказал Архип. — Спокойные, флегматичные, но хорошие люди, просто темперамент такой". 

По его словам, на его детское творчество повлияло восточно-европейское средневековье.  

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Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (14)
Теги:
Абхазия


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