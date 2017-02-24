Умные, образованные и хорошие литовцы: что знают о Литве в Абхазии

Спокойными, флегматичными назвали литовцев абхазы. Из опрошенных в Абхазии некоторые служили в Литве или учились в Вильнюсе, там остались друзья, с которыми переписываются благодаря интернету.

По мнению опрошенных в Сухуме, Литва – бывшая советская республика, которая тянется к западу. Первая ассоциация со словом литовцы у режиссера Ады Квирая, что это умные, образованные люди.

Константин Тужба бывал в Литве в советское время, вспоминает чистые улицы и тротуары, ухоженные фасады домов, украшенные зеленью и цветами, и признается, что после этого и сам увлекся цветоводством.

Абхазский скульптор Архип Лабахуа назвал Литву одной из любимых стран.

"Часто бывал с отцом в Вильнюсе. Мой отец дружил не с мэром, а как называли тогда председателем ЦК партии, — сказал Архип. — Спокойные, флегматичные, но хорошие люди, просто темперамент такой".

По его словам, на его детское творчество повлияло восточно-европейское средневековье.

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