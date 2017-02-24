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Умные, образованные и хорошие литовцы: что знают о Литве в Абхазии

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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (14)
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(2:53 / 20.77Mb / просмотров видео: 23)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Что знают жители Абхазии о бывшей советской республике Литве, узнавали корреспонденты Sputnik у прохожих в Сухуме.

Спокойными, флегматичными назвали литовцев абхазы. Из опрошенных в Абхазии  некоторые служили в Литве или учились в Вильнюсе, там остались друзья, с которыми переписываются благодаря интернету.

По мнению опрошенных в Сухуме, Литва – бывшая советская республика, которая тянется к западу. Первая ассоциация со словом литовцы у режиссера Ады Квирая, что это умные, образованные люди.

Константин Тужба бывал в Литве в советское время, вспоминает чистые улицы и тротуары, ухоженные фасады домов, украшенные зеленью и цветами, и признается, что после этого и сам увлекся цветоводством. 

Абхазский скульптор Архип Лабахуа назвал Литву одной из любимых стран. 

"Часто бывал с отцом в Вильнюсе. Мой отец дружил не с мэром, а как называли тогда председателем ЦК партии, — сказал Архип. — Спокойные, флегматичные, но хорошие люди, просто темперамент такой". 

По его словам, на его детское творчество повлияло восточно-европейское средневековье.  

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (14)
Теги:
Абхазия


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