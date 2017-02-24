Психолог проекта "Ты супер!": дети стали одной большой семьей

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Участники шоу не конкурируют между собой, а, наоборот, расстраиваются, когда кто-то после неудачного выступления собирает вещи, рассказала психолог проекта Надежда Уффельманн.

"Я занимаюсь реалити-проектами много лет. Но проект "Ты супер!" стал для меня настоящим открытием. У многих может сложиться впечатление, что участники проекта уязвимы и легко ранимы во многих областях жизни, но это не так. Они общительные, активные, яркие и интересные. Кроме этого, я хотела бы подчеркнуть, что подобного опыта на нашем телевидении еще не было. Уникальность нашего проекта заключается еще и в том, что в нем принимают участие дети, которые приехали из разных стран, а это накладывает отпечаток на языковое общение. Дети прекрасно справляются с этой задачей. Они легко преодолевают языковой барьер. То, что для взрослого человека является достаточно сложным препятствием для коммуникации, для детей превращается в элемент игры", — рассказала психолог проекта "Ты супер!" Надежда Уффельманн.

По ее словам, когда она приехала в санаторий, где живут и готовятся к выступлениям участники конкурса "Ты супер!", то оказалась в атмосфере дружбы, взаимопонимания и общей поддержки.

"Среди участников абсолютно нет места для межнациональных распрей. Дети вне политики и конфликтов. У детей здесь свое мироощущение – они говорят друг с другом каждый на своем языке, играют, более того, я вам скажу, влюбляются, и прекрасно друг друга понимают", — отметила Уффельманн.

По словам психолога, то, что в проекте участвуют дети разных возрастов, сближает их еще больше.

"В этом есть удивительная особенность. Отношения наших участников складываются так же, как в большой семье, где старшие становятся для младших наставниками, воспитателями, а иногда и защитниками, а младшие чувствуют поддержку, заботу и внимание. Таким образом, дети получают ощущение настоящей семьи, — сказала Надежда Уффельманн. - Они искренне радуются, когда человек проходит в следующий тур. И так же искренне сопереживают и горюют, если жюри говорит "нет". Это происходило неоднократно, когда уходил кто-то из ребят. Дети обнимали друг друга и искренне сопереживали".

Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Очередной выпуск конкурса "Ты супер!" состоится 25 февраля в 20:00 на канале НТВ.

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.