Плюшевый мишка и мамалыга: Валерия Адлейба встретилась с послом Абхазии

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Алана Сабеева

Февраль. Среда. 11:30. Москва. ГУМ. Мадина Авидзба, представитель посольства, и я ждем участницу шоу "Ты супер!" Валерию Адлейба. Юная абхазская звезда задерживается. Волнуюсь, листаю фото девочки на сайте, у нее волшебные глаза и прекрасный голос.

Ближе к полудню Лера выходит из машины. Знакомимся. Девочка надевает шапку и заматывает шарф, прячась от февральского ветра и срывающегося снега. Болеть нельзя, надо беречь себя. Конкурс только начался.

Лера впервые на Красной площади. Мадина Авидзба проводит небольшую экскурсию, рассказывая о достопримечательностях главной российской площади. Масленичная ярмарка зазывает москвичей и гостей столицы. Очередь за блинами из дровяной печи. Вот он, горячий блин со сметаной, надо быстрее съесть, потому что холодно. Лера несколько раз спрашивает, не холодная ли сметана, боится простудиться. Из-за конкурса она не ест даже любимое мороженое, которым собирается наесться вдоволь после "Ты супер!". Она отказывается от знаменитого гумовского лакомства, потому что чувствует ответственность перед теми, кто за нее болеет в Абхазии.

Лера пробует блинчики на Красной площади © Sputnik. Алана Сабеева

Участница шоу "Ты - супер" Валерия Адлейба на прогулке в центре Москвы © Sputnik. Алана Сабеева

Участница шоу "Ты - супер" Валерия Адлейба на прогулке в центре Москвы © Sputnik. Алана Сабеева 1 / 3 © Sputnik. Алана Сабеева Лера пробует блинчики на Красной площади

Все участники "Ты супер!" продолжают обучение и по школьным предметам, пока идет конкурс. В день у них бывают занятия по одному предмету. Лера говорит, что скучает по дому, друзьям и с удовольствием бы сидела на семи уроках в школе-интернате в Очамчыре с одноклассниками, а не на одном. Они все ее очень поддерживают, общаются по телефону. После небольшой прогулки по старейшему универсальному магазину России едем в посольство Абхазии.

Небольшие пробки. По дороге Лера рассказывает, что сложнее всего вставать в 8:30 на завтрак. По ее словам, еда в столовой довольно пресная, каши по утрам, к которым она долго привыкала. Заезжаем в Гагаринский переулок, Лера замечает абхазский флаг, улыбается. По ее словам, у нее в комнате тоже висит национальный флаг.

Заходим в посольство. Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба приветствует Валерию на родном языке. Рассказывает историю здания посольства, спрашивает ее о том, как она учится, чем занимается, как проходит подготовка. Лера, смущаясь, рассказывает обо всем в подробностях. Улыбается здесь она больше, чем на Красной площади. Может быть, потому что Игорь Ахба отмечает, что территория посольства — это маленькая Абхазия в России. Он преподносит юной звезде подарок, плюшевого медведя и книгу со сказаниями о Нартах. Медведя дипломат предлагает назвать "послом". Лера улыбается, листает книгу, рассматривает иллюстрации.

© Sputnik. Алана Сабеева Лера на встрече с послом Абхазии в Росии Игорем Ахба

Она никогда не занималась вокалом, не ходила в музыкальную школу. А среди участников есть более опытные, для которых "Ты супер!" не первый конкурс, но Леру это не пугает. После предложения посла стать дипломатом, она делится, что хочет стать артисткой, певицей, на что он советует ей заняться музыкой более серьезно и вспоминает свои занятия в сухумской музыкальной школе.

Во время чаепития девочка говорит, что соскучилась по абхазской мамалыге, а Игорь Ахба обещает в следующий приезд обязательно угостить ее любимым блюдом. Лера сладкоежка, но последнее время, по ее словам, ей не всегда хочется шоколада, она предполагает, что отвыкла от него.

Работники посольства желают Валерии Адлейба удачи и победы, добавляя, что с удовольствием приедут поддержать ее с представителями диаспоры, спрашивая у звезды разрешения. Она, улыбаясь, соглашается. Перед отъездом Игорь Ахба по-отечески обнимает ее. Лера возвращается на конкурс, на медведя от посла она собирается надеть шарф с абхазским флагом.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс заявить о себе талантливым воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приемных и опекунских семей. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.