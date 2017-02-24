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Сайт РУСДРАМа

РУСДРАМ запустил свой официальный сайт

© Sputnik.
В Абхазии
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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (33)
2010

Первый сайт театра станет важным источником информации о деятельности РУСДРАМа и в целом культурной жизни Абхазии, рассказал его гендиректор Ираклий Хинтба.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадри Есиава. У Государственного русского театра драмы Абхазии появился свой официальный сайт, об этом сообщил Sputnik генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в пятницу 24 февраля. 

"Сайт, разработанный для нас компанией Codeworks во главе с Лашей Лазба, отвечает требованиям современного театрального веб-ресурса. На сайте публикуется афиша театра на два месяца вперед, информация о спектаклях и артистах, он насыщен разнообразным функционалом", — рассказал Хинтба.

ПК об открытии второй половины 36го сезона в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам директора, первый сайт театра станет важным источником информации о деятельности РУСДРАМа и в целом культурной жизни Абхазии. В ближайшее время планируется запустисть возможность онлайн-бронирования билетов на спектакли, что сделает их более доступными для жителей всех районов республики. 

"Важно, что благодаря нашему сайту билеты в РУСДРАМ стали доступны в любой точке Абхазии, их также можно покупать по номинальной цене в офисах компании А-Мобаил по всей стране", — отметил Ираклий Хинтба. 

Сухумский театра юного зрителя, который был преобразован в  Государственный русский театр драмы Абхазии, открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме.

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (33)

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