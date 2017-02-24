Монументальная комиссия: проекты и вердикты

Каковы итоги второго заседания комиссии по монументальному искусству, рассказали на радио Sputnik Абхазия Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и замминистра Батал Кобахия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как рассказала министр культуры Эльвира Арсалия, через комиссию обязаны проходить все проекты памятников, строящихся в общественных местах, вне зависимости от того, на государственные ли деньги они создаются или на спонсорские.

Комиссия – совещательный орган при Кабинете Министров. В ее обязанности входит оценка исторической, культурной и художественной ценности того или иного монумента. Комиссия не инициирует установку памятников, а рассматривает предложения общественных организаций и инициативных групп.

"Мы хотим расставить приоритеты, — сказала Арсалия, — Лучше принять программу на несколько лет, чтобы составить список монументов, которые нельзя не установить сейчас. Остальные можно отложить на время, так как существует испытание временем, потеря актуальности того или иного проекта".

Комиссией на втором заседании был принят проект памятника видному общественному деятелю, доктору исторических наук Георгию Дзидзария. Автор – Геннадий Лакоба. Он предложил два варианта монумента. Выбран один. Далее будут проводиться консультации с художниками скульпторами, родственниками Дзидзария, чтобы выбрать место для монумента и вписать его в исторический, архитектурный и ландшафтный ансамбль.

© Sputnik. Роберт Джопуа Новые памятники монументального искусства появятся в Абхазии

"Я хорошо знал Георгия Дзидзария, — сказал Батал Кобахия. – Двадцать лет проработал в институте под его руководством. Это был человек высокого роста, с неспешный походкой и внутренней экспрессией. Мне не понравился эскиз, на котором он изображен сидя, а вот вариант, где он стоит, – хорош".

По словам Батала Кобахия, член монументальной комиссии Сергей Шамба предложил установить этот монумент на месте сгоревшего Абхазского института, которым Георгий Дзидзария заведовал. Идея многим понравилась, но она еще на стадии обсуждения. Также дискуссионным остается вопрос размера статуи, которая должна вписаться в ландшафт и не подавлять находящихся рядом людей.

"Этот памятник одновременно и произведение искусства, и память о человеке, и память о целом периоде истории Абхазии", — сказал Кобахия.

Проектов памятника Дзидзария от других художников не поступало. Это можно понять, — говорят члены комиссии, — в Абхазии не так велик круг художников и скульпторов.

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"Мы обращаемся к молодым, пока малоизвестным и неизвестным художникам, — говорит замминистра культуры. – Не бойтесь участвовать в конкурсах, присылайте ваши эскизы на комиссию".

Проекты монумента поэту Иуе Когониа двух авторов Иванба и Адлейба не прошли комиссию. Конкурс объявлен повторно.

"Проекты оказались интересными и очень разными, — рассказала Эльвира Арсалия. — В одном эскизе образ был лиричным, динамичным, во втором решении комиссии предстала скульптура человека думающего, оторванного от атрибутов времени. Мы решили отложить принятие решения до следующего заседания, пусть авторы еще подумают".

По обращению организации ветеранов Отечественной войны "Аруаа", организован конкурс на памятник Герою Абхазии Мушни Хварцкия. Установить его собираются на могиле героя в селе Лыхны. Кроме того, конкурс открыт на проекты бюстов военачальникам Абхазии Султану Сосналиеву и Сергею Дбар, а также монумента погибшим 14 августа 1992 года — в первый день Отечественной войны на Красном мосту в Сухуме.

"По поводу памятника у Красного моста у меня была полемика в Фейсбуке, — рассказал Батал Кобахия, — люди рассказывали свои истории о войне. Вспоминали тех, кто там геройски погиб, предлагали установить им памятники. Как человек прошедший войну, я всех понимаю, но мы не можем всем погибшим по одному монументу установить. Нельзя нашу общую боль разбавлять индивидуальными памятниками. Нужен один сдержанный монумент. У абхазов даже на похоронах есть сдержанность в скорби. И в мемориальных комплексах эта сдержанность должна быть реализована, при этом она должна соседствовать с величием".

По ряду памятников комиссией было принято решение запустить конкурс в 2017-2018 годах, а исполнение немного отложить.