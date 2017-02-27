Дважды сгоревшая: школа Искандера и Берия

Директор третьей школы Майя Пагава рассказала корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову о ремонте, истории школы и ее известных выпускниках.

Костер из книг

© Sputnik. Астанда Ардзинба Сухумской школе № 3 подарили новую компьютерную технику

Ремонт в школе закончен. От исторической части остались только полукруглая терраса на входе с балюстрадой и балкон над ней — все остальное перестроено. Изменилось расположение классных комнат, перенесены библиотека, учительская, появился большой спортзал, раздевалки, туалеты на каждом этаже.

"Раньше рядом с главным входом была дверь в кабинет директора, — рассказывает Майя Пагава. – Сейчас обе двери ведут в просторный вестибюль, а кабинет директора перенесен в другую часть здания".

На втором этаже раньше была библиотека, которая выходила на балкон, сейчас там – учительская. В августе 1996 года в библиотеке начался пожар, из-за которого выгорела часть школы. Ночью через балкон в библиотеку проникли подростки и устроили костер из книг. Тогда здание частично отремонтировали. Но в 2010 году замыкание электропроводки вызвало еще один пожар. После него школа ушла на многолетнюю реконструкцию.

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Двухэтажное здание по улице 4 Марта в Сухуме было построено в 1900 году. Тогда улица называлась Третьей Подгорной, учебное заведение было не школой, а городским училищем, с 1905 года — Высшим начальным училищем, лучшим в городе. Среди учеников встречались и 10-летние мальчики, и 25-летние мужчины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Третья школа после реконструкции

Монументально-неформальный Чик

Третью школу окончил не только археолог и общественный деятель Юрий Воронов, чье имя она носит, но и писатель Фазиль Искандер.

"Нам надо как-то обозначить имя Фазиля, — говорит директор Майя Пагава. – Мы проводим вечера, посвященные его творчеству, ученики ставят сценки из его произведений. Зачастую фазилевским героям они добавляют черточки нынешних учителей. Но этого мало".

Директор хочет в школьном дворе установить скульптуру идущего в школу Чика.

"Такой памятник станет хорошим экскурсионным объектом", — уверена Майя Пагава.

В третьей школе происходит действие многих произведений писателя. Здесь снимался фильм "Время счастливых находок", в съемках которого участвовали учителя и ученики 1969 года.

По словам директора третьей школы, математик Харлампий Диогенович из "Тринадцатого подвига Геракла" - реально существовавший учитель времен Фазиля. Вот только его фамилию выяснить сейчас невозможно, как и то, носил ли он действительно такие имя и отчество, или это Искандер уже додумал, когда писал рассказ.

Гений и злодейство

С 1907 по 1915 годы в третьей школе учился Лаврентий Берия. Гений и злодейство сошлись в этих стенах.

Писатель и журналист Виталий Шария рассказывает, что в 1987 году в Госархиве Абхазии, который располагался рядом со школой, он нашел школьные журналы с отметками Берия. При этом в некоторых из них его фамилия была вымарана, густо замазана чернилами. Скорее всего, это сделал после 1953 года некто "бдительный", считает журналист.

Во время грузино-абхазской войны Госархив был сожжен грузинскими военными, документы погибли, но кое-что сохранилось в памяти Шария. Судя по журналам, учился мальчик неровно, в четвертом классе остался на второй год, но затем, в старших классах, среди его оценок преобладали "четверки" и "пятерки". Впрочем, в училище на второй год оставляли многих, порой до трети класса.

"По совету известного абхазского краеведа Вианора Пачулия, я встретился со старым сухумцем, мегрелом, который учился в том же учебном заведении и помнил Лаврентия Берия подростком, — рассказывает исследователь. — По словам старожила, мать Берия, приехав с ним из села Мархяул, снимала комнатку в одноэтажном доме неподалеку от училища. Сейчас это дом №100 по улице Абазинской. Сам же Берия носил в училище прозвище Головастик".

Интересные подробности о жизни маленького Лаврентия в Сухуме содержатся в книге Абдурахмана Авторханова. Он писал, что будущий глава советской Госбезопасности пользовался среди соучеников славой сыщика. Бывало, для подкрепления этой репутации сам мог что-то спрятать, а потом "найти".

"На какие данные опирался Авторханов – неясно, — рассказывает Шария. — Но я использовал их для рассказа "Дорога на Чумкузбу", где фигурировал сухумский подросток и будущий всесильный глава "тайной полиции" СССР Лаврентий Берия".

Рассказ был напечатан в 1988 году в журнале "Смена". Спустя пару лет в Абхазию приезжали кинодокументалисты из Москвы, снимавшие фильм про Берия. По совету Шария они отправились в Госархив и засняли классные журналы с оценками Лаврентия. Сейчас эти документы остались только на кинопленке и в памяти исследователя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Третья школа после реконструкции

Сгоревшие кубки

"За два пожара у нас сгорели библиотека и канцелярия, — рассказывает директор Майя Пагава, — к нам иногда обращаются выпускники, чтобы восстановить утерянные аттестаты, но документов очень мало осталось, в полном объеме – только с 2010 года"

Сейчас ученики третьей школы, а их более пятисот человек, занимаются в здании, в котором когда-то была очно-заочная школа № 11.

"Раньше там еще учились дети из второй школы, — говорит Пагава, — их школу открыли, и они ушли туда. С нового учебного года мы тоже перейдем в свое здание, а туда придут ученики следующей школы, которую закроют на реконструкцию".

Анзор Агумаа в книге "Старый Сухум" писал, что в начале ХХ века директором Высшего начального училища, которое существовало в здании третьей школы, был высший коллежский советник Митрофан Атманаки. С 1905 года там преподавал педагог и просветитель будущий министр просвещения советской Абхазии Андрей Чочуа. Андрей Максимович вел математику, географию, естествознание и историю. По его инициативе в школьную программу ввели абхазский язык и родиноведение. С 1913 года Чочуа стал администратором-инспектором училища. Тогда в нем было 600 учащихся и 30 преподавателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Погрузиться в "Старый Сухум" с Анзором Агумаа

"После реконструкции классные комнаты стали очень уютными, — говорит директор, — но, к сожалению, их недостаточно, чтобы мы работали в одну смену".

Майя Пагава рассказывает, что, помимо документов, во время пожаров погибли все спортивные награды школы.

"Но мы только за последние шесть лет завоевали тридцать пять спортивных кубков, — не унывает директор, — Так что спортивные традиции третьей школы продолжаются. Сейчас у нас здесь есть большой спортивный зал с большими раздевалками".

В школе появился медкабинет, восстановлен актовый зал, не действующий еще с первого пожара 1996 года.

Школа №3 имени Юрия Воронова откроется в сентябре. Строителям удалось сохранить историческую веранду, совместив ее с современным зданием с широкими коридорами, несколькими санузлами и большими окнами. Внешне фасаду не хватает только пирамидального купола в левом крыле, его не удалось сохранить.