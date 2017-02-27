Шесть лет ремонта: директор показала третью школу Сухума после реконструкции

Третья школа – историческое здание. Построена в 1900 году, в ней учились Юрий Воронов, Фазиль Искандер, Лаврентий Берия. В третьей школе снимался фильм "Время счастливых находок".

В августе 1996 года в библиотеке начался пожар, из-за которого выгорела часть школы. Ночью через балкон в библиотеку проникли подростки и устроили костер из книг. Тогда здание частично отремонтировали. Но в 2010 году замыкание электропроводки вызвало еще один пожар. После него школа ушла на многолетнюю реконструкцию.

Подробнее об этом читайте здесь>>

После реконструкции от исторической части остались только полукруглая терраса на входе с балюстрадой и балкон над ней — все остальное перестроено. Изменилось расположение классных комнат, перенесены библиотека, учительская, появился большой спортзал, раздевалки, туалеты на каждом этаже.



