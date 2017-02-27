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Праздник Входа Господня в Иерусалим. Архивное фото.

Иеромонах Давид: Великий пост весна духовная

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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С 27 февраля в православном мире начинается Великий пост, который продлится 49 дней, а завершается пост 16 апреля светлым праздником Пасхи.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Амра Амичба. Святые отцы Великий пост называют еще весной духовной, потому как весной все расцветает, оживает, можно сказать, все воскрешает, так верующие себя духовно подготавливают и духовно оживают, соблюдая пост, сказал иеромонах Давид (Гвазава) корреспонденту Sputnik. 

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© Sputnik. Амра Амичба
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По словам священнослужителя, Великий пост назван так, потому что он самый продолжительный по сравнению с другими многодневными постами. И сам этот пост приурочен к великому празднику к светлому Христову воскресенью – Пасхе. 

"И верующие христиане, готовясь встречать светлое Христово воскресенье себя духовно подготавливают, и подготовлением является Великий пост, в течение которого каждый христианин старается очистить свою душу, свою совесть от грехов, принести истинное покаяние и старается совершать добрые дела", — отметил иеромонах Давид. 

Гвазава объяснил, что каждому верующему важно знать, что пост — это не воздержание в пище, а в первую очередь воздержание от греха. 

Полную аудио версию интервью с Давидом Гвазава слушайте здесь>>

"Воздержание в пище является вспомогательным средством, чтобы обуздать свою страсть, свою плоть, победить грех. Воздерживаясь от всякого греха, воздерживаясь от плохих слов, плохих дел, плохих  мыслей и воздерживаясь от принятия скоромной пищи. Но и воздержание в пище оно является обязательным: одно без другого не может быть. Должно быть воздержание от греха и воздержание от пищи, которое будет помогать проходить эти дни Великого поста", — сказал иеромонах Давид (Гвазава). 

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Великий пост длится 49 дней. В первую и последнюю неделю Великого поста соблюдается особо строгий пост. 

В пост исключаются из рациона все продукты животного происхождения, мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. Есть можно только раз в день, вечером, однако по субботам и воскресеньям разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.

Разрешены в пост черный хлеб, злаковые хлебцы, крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая), соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов, грибы, бобовые (фасоль, чечевица, горох), сухофрукты, орехи, ме, овощи и фрукты. Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост: в праздники — Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля).

Церковь разрешает не поститься тем, у кого имеются болезни, связанные с желудком или обменом веществ, детям, беременным и кормящим матерям. 




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