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Давид Гвазава
© Фото: из личного архива Давида Гвазава

Иеромонах о посте: воздержание не в пище, а воздержание от греха

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С 27 февраля в православном мире начинается Великий пост, который продлится 49 дней, а завершается пост 16 апреля светлым праздником Пасхи.

"И верующие христиане, готовясь встречать светлое Христово воскресенье себя духовно подготавливают, и подготовлением является Великий пост, в течение которого каждый христианин старается очистить свою душу, свою совесть от грехов, принести истинное покаяние и старается совершать добрые дела", — отметил иеромонах Давид (Гвазава). 

Великий пост длится 49 дней. В первую и последнюю неделю Великого поста соблюдается особо строгий пост. 

Полную версию интервью с Давидом Гвазава читайте здесь>>

В пост исключаются из рациона все продукты животного происхождения, мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. Есть можно только раз в день, вечером, однако по субботам и воскресеньям разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером. Разрешены в пост черный хлеб, злаковые хлебцы, крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая), соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов, грибы, бобовые (фасоль, чечевица, горох), сухофрукты, орехи, овощи и фрукты. Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост: в праздники — Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля). Церковь разрешает не поститься тем, у кого имеются болезни, связанные с желудком или обменом веществ, детям, беременным и кормящим матерям. 

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