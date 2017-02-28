Экономист с душой футболиста: Зауру Шалашаа 60 лет

О тридцатилетнем преподавательском стаже, об интересе студентов к учебе и о цели создания нового Института экономики и права Заур Шалашаа рассказал корреспонденту Sputnik Амре Амичба.

О тридцатилетии преподавательской деятельности

В 2017 году у Заура Шалашаа не только юбилей со дня рождения, но и тридцать лет преподавательской деятельности. С 1989 года он работает в Абхазском государственном университете. Вопрос о студентах и их способностях "грызть гранит науки" Шалашаа назвал самым интересным для себя.

© Sputnik. Томас Тхайцук Шалашаа: развитие экономических отношений с Россией в приоритете

По его наблюдениям, сразу в послевоенный период у молодежи была заинтересованность в учебе, которая лет через десять упала. Среди нынешней молодежи Шалашаа замечает возрождение интереса к учебе и знаниям.

"Вот это очень радует, не бывает так, чтобы все учились на "отлично". Во всяком случае, процентов 70 – это хорошие студенты, они заслуживают, чтобы работали в будущем в соответствующих службах. Преподаю на первых курсах экономического факультета, потом на третьих и четвертых курсах. Я вижу разницу, как они начинают совсем юные после школы, некоторым удается, другим тяжело. Сегодня у меня третьекурсники университета, я вам скажу, уровень их растет, и, самое главное, желание учиться у наших детей есть, и у некоторых из них желание продолжать учебу", — отметил Заур Шалашаа.

По его словам, у сегодняшних студентов нет таких возможностей, какие были в советское время, когда платили стипендию, в том числе повышенную.

"Заинтересованность мы им должны создать. Молодежь надо стимулировать еще больше материально. Некоторым отличникам выплачивают стипендию коммерческие организации, и единицы получают именную стипендию, — сказал Шалашаа. – Хорошо бы общежитие открыли. Студенты едут из районов, городов, дети устают. Вы знаете, это видно по студентам, усталость чувствуется у детей".

Заур Шалашаа с сожалением констатировал, что не все, кто заканчивает вуз, могут трудоустроиться, отбор на работу в госорганы происходит не на конкурсной основе и не на основе их знаний, показателей дипломов. Он высказался за создание силами научно-исследовательских институтов независимой группы экспертов для проведения периодических аттестаций среди работников различных структур.

"Хороший пример новой структуры Казначейства, приятно туда зайти, там 90 процентов выпускников АГУ по специальности "финансы и бухучет", "госуправление и менеджмент". Очень радует, что в такую сложную структуру, где нужны глубокие знания, устроились наши выпускники", — заметил Шалашаа.

О создании Института экономики и права

Заур Шалашаа рассказал, что скоро начнет работу Институт экономики и права Академии Наук Абхазии, в котором он исполняет обязанности директора. По его словам, цель создания нового института — экспертиза нормативно-правовых актов, разрабатываемых в Абхазии.

"Основная наша задача, чтобы "сырые" документы не были приняты в качестве законодательных актов, чтобы потом это не вызывало в обществе разного рода недопонимания, будем разъяснительную работу в том числе проводить среди населения публично, через средства массовой информации", — сказал Шалашаа.

Также будут проводиться исследования проблем социально-экономического развития Абхазии с участием специалистов, экономистов, юристов Абхазии и России, планируется сотрудничество с уже существующими организациями АГУ, ЦСИ и другими.

По мнению Заура Шалашаа, в Абхазии формируется такой тип хозяйствования, как рыночно-смешанная экономика, при котором сосуществуют и развиваются разные формы собственности: государственная собственность, рыночная, частное предпринимательство, и третья - смешанная, где участвуют частный и государственный капитал, в том числе и иностранный капитал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глазьев: долгосрочную стратегию развития Абхазии мы ждали давно

"Иностранный капитал представлен преимущественно российским и турецким капиталом, нашей диаспоры в основном. И в этих условиях, с моей точки зрения, это заложено и в нашей Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, в разработке которой я участвовал как эксперт со специалистами ЦСИ, основной нитью проходит, что государство должно участвовать в регулировании всех процессов, которые происходят в обществе, устанавливая правила функционирования рыночных субъектов. Эти правила требуют, чтобы их соблюдали, как частные предприниматели, так и государственные предприятия, и в том числе чиновники, которые тоже должны на основе права воздействовать на эти процессы", — подчеркнул Заур Шалашаа.

Экономист убежден, что основная цель экономического развития - достижение такого уровня экономики, который обеспечил бы достойную жизнь гражданам страны.

"Мы должны достичь такого уровня поэтапно, шаг за шагом, чтобы наше общество чувствовало себя, во-первых, безопасно, а во-вторых, чтобы могли себя прокормить и свои семьи поддержать. А пути достижения таких целей заложены в Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", — заметил Шалашаа.

О футболе и честных студентах

Заур Шалашаа больше всего в человеке ценить честность и добросовестность.

"Когда студент говорит неправду, начинаю нервничать. Говорю, если вы это не знаете, скажите честно, я вам помогу. А некоторые то ли боятся, то ли что, начинают юлить, скрывать, обманывать, это мне не нравится, — заметил он. — Еще не нравится, когда, к сожалению, их родители, не владея ситуацией, начинают защищать студентов, незаслуженно обвиняя преподавателей. Как будто у нас самих нет детей. Они такие же дети, как наши. Я люблю, когда добросовестно, честно, открыто, спокойно, без лишних движений, люди спокойно общаются и потом принимают решение".

Шалашаа заметил, что дети поступают в вуз, а потом некоторые родители забывают о них и не контролируют их.

"Дети же после школы сразу считают, что они уже взрослые, им все позволено. В университет приходят, в аудиторию не заходят, пропускают лекции. Иногда бывает, что я иду по коридору, знаю же, кому преподаю, за руку иной раз завожу в аудиторию. Потом, со временем, говорят спасибо, что заставили сдать семестр без "хвостов", — вспоминает доктор экономических наук.

Большой любитель футбола Заур Шалашаа вспоминает недавно прошедший Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA.

"На всех матчах практически присутствовал, сорвал голос, так болел за наших. Таких радостных событий, спортивных мероприятий в Абхазии должны быть больше, это воспитывает молодежь, — сказал Шалашаа. – Тот же Чемпионат Абхазии по футболу должен быть популярным, больше зрителей должно посещать, многие даже не знают о датах его проведения".

По его мнению, надо найти возможность, чтобы абхазские команды выезжали на соревнования за пределы республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа Шампанское и танцы победителей ЧМ ConIFA 2016

"ConIFA показал, что у нас есть талантливые футболисты, которые могут выступать за престижные клубы", — заметил Заур Шалашаа.

Помимо преподавательской и научной деятельности, Заур Шалашаа принимает активное участие в общественно-политической жизни страны.

В 1997–2002 году был депутатом Народного Собрания Абхазии, возглавлял комитет по бюджету и экономической политике. Позже был членом Общественной палаты, возглавлял комиссию по экономическому развитию. Один из учредителей Сухумского открытого института, созданного в 1997 году.

Заур Шалашаа — ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью "За отвагу".

Супруга юбиляра Нателла Квеквескири — кандидат биологических наук, доцент АГУ. Сын Алхас Шалашаа окончил Ростовский экономический университет и работает в Сбербанке старшим специалистом по банковским картам АПРА. У Заура Шалашаа подрастает первый внук Кемал, которому еще нет и годика.

Заур Шалашаа — автор более 120 опубликованных работ, изданных как в Абхазии, так и в России, США, Казахстане, Турции и Мексике.