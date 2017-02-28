16:11 28 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Беслан Барателия и Руслан Хашиг

Нацбанк и Союз журналистов объявили конкурс для СМИ Абхазии

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4 0 0

Конкурс на лучшее освещение банковской деятельности в СМИ Абхазии продлится с 1 марта по 31 декабря 2017 года.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Конкурс на лучшее освещение банковской деятельности в СМИ объявлен председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателиа и председателем Союза журналистов республики Русланом Хашиг во вторник 28 февраля в Сухуме. 

"В абхазской журналистике сложилась такая ситуация, что около 80-90% всей информации – это тема политики, в результате чего страдают все остальные направления. В том числе и экономическая тематика, развитие банковской сферы", — сказал председатель Союза журналистов республики Руслан Хашиг. 

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа согласился с тем, что работа банковской системы зачастую оказывается на втором или третьем плане, и это приводит к низкой финансовой грамотности населения республики. 

Журналистка с микрофонами
© Fotolia/ Wellphoto
Абхазские журналисты посоревнуются в конкурсах

"Многие люди не понимают, чем отличается кредит банка от помощи из бюджета Абхазии, или же не совсем разбираются в отличиях между самим бюджетом и средствами, хранящихся в банке. Это простые для финансистов и банкиров вещи, но в то же время сложные для наших граждан", — подчеркнул Барателиа.  

Цель конкурса — лучшее освещение банковской деятельности в СМИ, увеличение уровня информированности населения о работе банков Абхазии и повышение финансовой грамотности жителей республики, сообщили организаторы. 

По их словам, участвовать в конкурсе могут все СМИ Абхазии. Допускаются материалы, опубликованные и вышедшие в эфир в республиканских, городских, районных СМИ с 1 марта по 31 декабря 2017 года. 

Для подведения итогов конкурса и награждения победителей будет создана комиссия из членов Союза журналистов и сотрудников Национального банка Абхазии, рассказали Барателиа и Хашиг. 

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2018 года.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Хейли Стейнфелд и актер Гаэль Гарсиа Берналь на церемонии вручения премии Оскар-2017 в США
Церемония "Оскар": первый конфуз, звезды кино и шок зрителей
Валерия Адлейба 4 декабря выступит на конкурсе Ты супер!
Валерия Адлейба 4 марта выступит на конкурсе "Ты супер!"
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia