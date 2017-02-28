Финансовый ликбез в Абхазии: Нацбанк и Союз журналистов поделились планами

Конкурс на лучшее освещение банковской деятельности в СМИ объявлен председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателиа и председателем Союза журналистов республики Русланом Хашиг во вторник 28 февраля в Сухуме.

"В абхазской журналистике сложилась такая ситуация, что около 80-90% всей информации – это тема политики, в результате чего страдают все остальные направления. В том числе и экономическая тематика, развитие банковской сферы", — сказал председатель Союза журналистов республики Руслан Хашиг.

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа согласился с тем, что работа банковской системы зачастую оказывается на втором или третьем плане, и это приводит к низкой финансовой грамотности населения республики.

"Многие люди не понимают, чем отличается кредит банка от помощи из бюджета Абхазии или же не совсем разбираются в отличиях между самим бюджетом и средствами, хранящимися в банке. Это простые для финансистов и банкиров вещи, но в то же время сложные для наших граждан", — подчеркнул Барателиа.

Участвовать в конкурсе могут все СМИ Абхазии. Допускаются материалы, опубликованные и вышедшие в эфир в республиканских, городских, районных СМИ с 1 марта по 31 декабря 2017 года.

Для подведения итогов конкурса и награждения победителей будет создана комиссия из членов Союза журналистов и сотрудников Национального банка Абхазии, рассказали Барателиа и Хашиг.

Итоги конкурса будут подведены в феврале 2018 года.

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