От любви до отчаяния: Кристина Эшба дала сольный концерт в Сухуме

Sputnik, Рада Ажиба.

Специально для поклонников камерной музыки, любителей романсов и для всех неравнодушных ценителей творчества русских поэтов – новая концертная программа Кристины Эшба "Избранные романсы Чайковского" была представлена на сцене филармонии в Сухуме 28 февраля. Солистке Абхазской государственной филармонии Кристине Эшба аккомпанировала солистка Сочинской государственной филармонии Валерия Анфиногенова.

"За довольно короткую жизнь Петр Чайковский написал много музыки: 10 опер, 3 балета, 14 симфонических произведений, а также хоровые произведения, камерно-инструментальные произведения, массу фортепианной музыки и 112 романсов. Вы услышите сегодня примерно одну шестую их часть", — сказала художественный руководитель филармонии Эсма Джения, открывая концерт.

Джения отметила, что программа, которую представит Кристина Эшба, — одна из ее основных камерных программ.

По словам Валерии Анфиногеновой, совместные концерты с Кристиной Эшба она проводила много раз. Сегодняшний концерт — это новая страница в ее творчестве.

"Для меня сегодняшний концерт — это новая страница. Конечно, я выступаю в качестве солистки, концертмейстером, но многое из того, что сегодня звучало, я выучила специально для этого концерта. Я думаю, нам удалось доставить удовольствие абхазскому зрителю", — сказала Валерия Анфиногенова.

© Фото: страница пользователя в Фейсбук Кристина Эшба: берегу силы для концерта в Сухуме

Преподаватель Сухумского музыкального училища Ламара Арчелия считает, что репертуар концерта был подобран грамотно.

"Все было изумительно, начиная с того, как Кристина выглядела, и заканчивая тем, как она пела. А пианистка чудесная, я получила огромное удовольствие", — сказала Арчелия.

По признанию эстрадной певицы Саиды Габния, она впервые слушала Кристину Эшба живьем и считает, что необходимо часто проводить классические концерты в Абхазии.

"Хоть я и эстрадная певица, но я посещаю классические концерты. Кристина такая вся искренняя на сцене. Я вместе с ней и смеялась, и плакала. Она заставила меня прочувствовать все то, что происходило на сцене", — поделилась своими эмоциями Габния.

На концерте прозвучали 16 романсов Чайковского на стихи Плещеева, Толстого, Гете, Полонского, Романова.

"В романсах Чайковского преобладают лирический склад. Я настолько интимно подключаюсь к тому, что пою, и ощущаю все эти чувства, что после концерта я безумно счастлива и опустошена. Я очень рада, что все прошло прекрасно", — сказала Кристина Эшба.

Кристина Эшба в 2012 году окончила Российскую государственную академию музыки имени Гнесиных по классу академического вокала.

Лауреат всероссийских открытых международных конкурсов, включая конкурсы "Серебряный голос" и "Надежда романсиады". Участница престижного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…". В репертуаре — оперные арии русских и зарубежных композиторов, романсы.

С 2014 года Кристина Эшба — солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.