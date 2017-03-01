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Чайковский звучал в Сухуме: 16 романтических историй под фортепиано

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(1:46 / 11.11Mb / просмотров видео: 7)
Sputnik / Томас ТхайцукРада Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Сольный концерт солистки Абхазской государственной филармонии Кристины Эшба прошел в Сухуме 28 февраля.

Сольный концерт Кристины Эшба на сцене Абхазской государственной  филармонии.

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Специально для поклонников камерной музыки, любителей романсов и всех неравнодушных ценителей творчества русских поэтов – новая концертная программа Кристины Эшба "Избранные романсы Чайковского", прошла в Сухуме 28 февраля. Солистке Абхазской государственной филармонии Кристине Эшба аккомпанировала солистка Сочинской государственной филармонии Валерия Анфиногенова.

"В романсах Чайковского преобладают лирический склад. Я  настолько интимно подключаюсь к тому, что пою, и ощущаю все эти чувства, что после концерта я безумно счастлива и опустошена. Я очень рада, что все прошло прекрасно", — сказала Кристина Эшба.

На концерте прозвучали 16 романсов Чайковского на стихи Плещеева, Толстого, Гете, Полонского, Романова.


Теги:
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