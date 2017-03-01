Президент Абхазии профессору Лапину: вы у себя дома

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Бывший директор Института экспериментальной патологии и терапии Академии Наук Абхазии (НИИЭПиТ АНА) Борис Лапин рассказал на встрече с главой государства, что это его третье посещение республики за послевоенное время.

Рауль Хаджимба в свою очередь отметил, что он находится не в гостях, а у себя дома.

"Я рад вас видеть здесь. Вы у себя дома. Абхазия — ваш дом, в котором много сделали, приложили много усилий, чтобы состоялся этот институт, в котором работало значительное количество известных людей. Сегодня институт продолжает дело, начатое вами. Не сомневаюсь в том, что, несмотря на все трудности, которые есть в Абхазии, мы будем работать над тем, чтобы институт жил и продолжал развиваться", — подчеркнул Хаджимба.

Встреча Рауля Хаджимба с Борисом Лапиным © Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча Рауля Хаджимба с Борисом Лапиным © Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча Рауля Хаджимба с Борисом Лапиным © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Рауля Хаджимба с Борисом Лапиным

Борис Лапин выразил надежду, что государство продолжит оказывать помощь в развитии института.

"Приехал и расстроился, несмотря на то, что я вижу какой-то медленный прогресс, но все-таки ситуация тяжелая. Я благодарен правительству Абхазии, что уделяет внимание уникальному институту. Конечно, ему надо помогать. Рассчитываю на вашу помощь в приобретении важных приборов для института", — обратился Лапин к Раулю Хаджимба.

Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии. С 1958 по 1992 годы Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии Медицинских наук СССР, располагавшийся в Сухуме.