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Профессор Лапин рассказал президенту о том, как он узнал о войне в Абхазии

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(2:11 / 13.87Mb / просмотров видео: 6)
SputnikТомас Тхайцук, Роберт Джопуа
© Sputnik. Томас Тхайцук, Роберт Джопуа

Президент республики Рауль Хаджимба заверил профессора Бориса Лапина в продолжении поддержки Института экспериментальной патологии и терапии Академии Наук Абхазии.

Бывший директор Института экспериментальной патологии и терапии Академии Наук Абхазии (НИИЭПиТ АНА) Борис Лапин рассказал на встрече с главой государства, что это его третье посещение республики за послевоенное время. 

Лапин также рассказал президенту о том, где он застал новость о начале войны в Абхазии в сентябре 1992 года. 

Борис Лапин выразил надежду, что государство продолжит оказывать помощь в развитии института.  

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"Приехал и расстроился, несмотря на то, что я вижу какой-то медленный прогресс, но все-таки ситуация тяжелая. Я благодарен правительству Абхазии, что уделяет внимание уникальному институту. Конечно, ему надо помогать. Рассчитываю на вашу помощь в приобретении важных приборов  для института", — обратился Лапин к Раулю Хаджимба. 

Рауль Хаджимба в свою очередь отметил, что он находится не в гостях, а у себя дома. 

"Я рад вас видеть здесь. Вы у себя дома. Абхазия — ваш дом, в котором много сделали, приложили много усилий, чтобы состоялся этот институт, в котором работало значительное количество известных людей. Сегодня институт продолжает дело, начатое вами. Не сомневаюсь в том, что, несмотря на все трудности, которые есть в Абхазии, мы будем работать над тем, чтобы институт жил и продолжал развиваться", — подчеркнул Хаджимба. 

Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии. С 1958 по 1992 годы Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии Медицинских наук СССР, располагавшийся в Сухуме. 


Теги:
Абхазия


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